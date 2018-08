Provoca calor retiros en el Abierto de EU

Nueva York— Novak Djokovic recibió la recomendación de que tuviera cerca una cubeta por si sentía ganas de vomitar. Caroline Wozniacki se imaginó que estaba en la playa. Leonardo Mayer opinó que se deben erradicar los partidos a cinco sets en los Grand Slam.



Los jugadores la pasaron mal en un día de calor asfixiante y humedad bochornosa en el Abierto de Estados Unidos. La situación fue tan extrema que la organización resolvió aplicar para los hombres una reglamentación que sólo existe en el circuito femenino: dar un descanso de 10 minutos entre el tercero y cuarto sets.



En una decisión inédita, tomada dos horas después de iniciada la jornada, la Federación de Tenis de Estados Unidos informó que sus médicos recomendaron la aplicación de la regla por el calor para los hombres. La WTA tiene una regla similar para las mujeres entre el segundo y tercer sets, pero la ATP no lo contempla.



Para el argentino Leonardo Mayer, la medida llegó muy tarde en su debut el martes.



“¿Diez minutos? Yo necesitaba hora y media, yo no iba alcanzar con 10 minutos. Se acordaron tarde de eso”, dijo Mayer, uno de los seis jugadores en el cuadro masculino que abandonaron sus partidos de primera ronda.



Un golpe de calor provocó el abandono del número 43 del ranking mundial cuando perdía 6-4, 6-4, 4-6, 2-1 ante el serbio Laslo Djere. Cuatro de los seis que no pudieron terminar sus partidos mencionaron problemas con el calor o calambres.



“Era imposible jugar”, dijo Mayer, quien el año pasado alcanzó la tercera ronda en Flushing Meadows. “No me iba a morir en la cancha”.



En el complejo de pistas de cemento, los jugadores sufrieron con temperaturas que alcanzaron los 36 grados centígrados (97 F) y una humedad del 40%.



Djokovic vivió un calvario en el estadio Arthur Ashe, que se asemejó más a un horno.



Cubriéndose con toallas llenas de hielo, el campeón de Wimbledon aprovechó la pausa de 10 minutos tras el tercer set y finalmente solventó una victoria por 6-3, 3-6, 6-4, 6-0 ante el húngaro Marton Ducsovics. Fue el primer partido del serbio en el US Open desde que perdió la final de 2016 ante Stan Wawrinka.



“Estaba buscando la supervivencia”, reconoció Djokovic. “Sentías que todo estaba hirviendo, tu cuerpo, el cerebro, todo”.



Con condiciones un poco menos severas por la noche, Roger Federer dejó en 18-0 su marca en la primera ronda. El campeón de 20 grandes, quien podría cruzarse con Djokovic en cuartos, no pasó apuros para vencer 6-2, 6-2, 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka, 117 en el ranking.



Una advertencia por calor en Nueva York estaba vigente a partir de las 11 de la mañana, justo la hora que se puso en marcha la segunda jornada del último Grand Slam de la temporada.



Wozniacki, la segunda preclasificada del cuadro femenino, apeló a su imaginación al sellar la victoria 6-3, 6-2 ante la australiana Sam Stosur.



“Me imaginé que estaba en la playa con un margarita en la mano”, dijo la danesa, quien a inicios de año obtuvo su primera corona en un grande al consagrarse en el Abierto de Australia.



Mayer abogó por poner fin a los partidos a cinco sets en las grandes citas. El argentino sabe lo que dice por ser el protagonista del partido de individuales más largo en la historia de la Copa Davis, en 2015, cuando venció al brasileño Joao Sousa en 6 horas y 43 minutos. Al año siguiente se introdujo el desempate para el quinto set.



“Creo que no hay que jugar más a cinco sets”, sostuvo Mayer. “Ya quedó viejo para mí eso. Hasta que no se muera alguien no van a parar. Es insólito, los partidos se ponen feos. La única manera es acortar un poco”.



Alexander Zverev, quien derrotó 6-2, 6-1, 6-2 al canadiense Peter Polansky al atardecer, fustigó a la organización.



“La gente de la ATP y muchos de los supervisores la pasan sentados en sus oficinas con el aire acondicionado prendido y están frescos. Y nosotros afuera. Nos dicen que no hay problema, pero ellos no juegan”, disparó el alemán y cuarto cabeza de serie. “Necesitamos una regla más estructurada. Debe establecerse una temperatura y condiciones en las que no podemos estar jugando”.