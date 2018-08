Jugarán cuadrangular de Tercera División

Con el partido entre Soles de Juárez y La Tribu, este viernes se pone en marcha el cuadrangular de futbol de Tercera División Profesional.Finalizado este primer encuentro, Cobras y Chinarras de Aldama saltarán a la cancha del Estadio 20 de Noviembre.Tres de los cuatro equipos juarenses que militan en la rama de la Tercera División intervendrán en este cuadrangular de futbol, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 2 de septiembre.El Club Soles es el encargado de realizar este torneo, que es parte de su preparación para la temporada 2018-2019.Para el sábado primero, serán cuatro duelos los que se sostengan en el mismo inmueble. La actividad comienza a las 8:00 de la mañana con el juego entre Soles y Cobras. A las 10:00 horas corresponde el turno a La Tribu y Chinarras.La doble cartelera reinicia a las 4:00 de la tarde con la confrontación entre Cobras y La Tribu. Cierra la maratónica jornada el partido entre Soles y Chinarras, a las 6:00 de la tarde.El domingo se llevará a cabo el encuentro final entre los dos equipos que estén mejor ubicados.El sistema de competencia es similar al que se juega en la rama, con dos tiempos de 45 minutos. La victoria otorga tres unidades, el empate un punto y la derrota ninguno.En caso de una igualada en los 90 minutos reglamentarios, se ejecutará una serie de cinco penales para otorgar una unidad extra al equipo que gane dicha tanda. Solamente el primero y segundo lugar recibirá su respectivo trofeo. Los equipos deberán presentarse con un máximo de 18 jugadores y un mínimo de 12, debidamente uniformados y un entrenador, como mínimo.Viernes 31 de agostoSoles Vs. La Tribu 4:00 pmCobras Vs. Chinarras 6:00 pmSábado 1 de septiembreSoles Vs. Cobras 8:00 amLa Tribu Vs. Chinarras 10:00 amCobras Vs. La Tribu 4:00 pmSoles Vs. Chinarras 6:00 pmDomingo 2 de septiembreFinal 10:00 am*Todos los partidos se realizan en el Estadio 20 de Noviembre

