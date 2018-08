‘Cristante’, ‘Cristante’, ‘Cristante’, así recibieron alrededor de cincuenta aficionados de los Diablos Rojos de Toluca al entrenador argentino Rolando Hernán Cristante, a su llegada ayer por la tarde a esta ciudad, para enfrentar esta noche a Bravos FC Juárez, en la fecha cinco del torneo de Copa MX.A la entrada a la sala de espera del aeropuerto Abraham González, gustoso, accedió a tomarse fotos con los seguidores de los escarlatas, firmó autógrafos y sonrió cuando escuchó las bromas sobre el enfrentamiento que tuvo con Miguel ‘Piojo’ Herrera, entrenador del América.“Juego complicado, juego difícil, donde, bueno, tenemos que hacer un partido inteligente y quedarnos con la victoria si queremos seguir en pie”, apuntó.Sin puntos en dos juegos disputados y en el fondo del Grupo 2, manifestó que la calificación a octavos de final para los Diablos Rojos, aún es posible.“Sí, el futbol te da esas posibilidades”, externó.Adelantó que esta noche, la propuesta de los mexiquenses será ofensiva e irán al frente.“Ofensiva, obviamente, cuidando ciertas capacidades que tiene el rival”, expuso.El ex arquero y subcampeón en la Liga MX, en el Clausura 2018, regresará a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, donde el sábado 12 de septiembre del 2009 contra el CF Indios, al minuto 74, sufrió una lesión en la rodilla izquierda luego que bajó un balón ante el acoso del atacante Héctor ‘Coco’ Giménez.La lesión le costó su salida del Toluca y su posterior retiro con U de G, en la Liga de Ascenso, en el 2012.“Ya me han recibido acá muy bien y hoy no es la excepción, el cariño de la gente se agradece siempre”, dijo acerca del recibimiento de los fans de los Choriceros.Marcelo Cabrera, delantero uruguayo de los pingos, afirmó que sus compañeros y él no han bajado los brazos y llegar a octavos de final aún es posible.“Y sí, nunca hay que bajar los brazos. Todavía nos quedan dos partidos –contra Bravos y Tijuana- y mañana –hoy- vamos a salir a ganarlo. Acá todos los partidos son difíciles. Nosotros vamos a salir a ganarlo y hasta mañana –hoy- vamos a ver qué sale”, expuso.Cabrera adelantó que los Diablos Rojos saldrán hoy a jugar y a demostrar el futbol de siempre, como salen cada juego, por lo que esperan quedarse con los tres puntos.Antes del arribo del Toluca, el gobernador Javier Corral llegó al aeropuerto y se tomó fotos con los integrantes de la porra roja.“Yo estoy con Bravos aunque recibimos a los de Toluca con mucho cariño”, expresóEn torno a la anunciada construcción de un nuevo estadio de futbol en la ciudad, dijo que el plan continúa en pie.“Lo vamos a seguir gestionando, vamos bien, estamos haciendo un proyecto ejecutivo”, comentó parcamente y entre prisas.

