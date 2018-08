Foxborough, Massachusetts.- Rob Gronkowski ha dejado atrás sus dudas sobre su futuro en la NFL tras la derrota de los Patriotas de Nueva Inglaterra ante las Águilas de Filadelfia en el Super Bowl.A Gronkowski, quien ha tenido que lidiar con un sinfín de lesiones durante su carrera profesional de ocho años, se le preguntó sobre qué seguía para él después de la derrota de 41-33 en Minneapolis.“Definitivamente tendré que ver sobre mi futuro”, dijo en febrero. “Nos sentaremos a platicar dentro de las próximas dos semanas y ver cuál es mi situación”.Se habló brevemente sobre una carrera en la actuación o posiblemente unirse a la lucha libre profesional.Tras lo cual los fans de Nueva Inglaterra sabían que Tom Brady regresaría para otra temporada a sus 41 años, pero no sabían si el ala cerrada, seleccionado al All-Pro, estaría de nueva cuenta al lado del destacado mariscal.Pero esas dudas ya han desaparecido ahora que Gronkowski espera comenzar su novena temporada, la cual arranca el 9 de septiembre en casa contra los Texanos de Houston.“Definitivamente siento que estoy listo, y me siento bien”, dijo Gronkowski ayer.“Pero es una larga temporada. Es difícil describirlo. Uno tiene que haberlo vivido para entenderlo. Es por lo que todo jugador pasa, lo que quiero decir es que un día uno puede sentirse muy bien y luego al siguiente uno no sabe cómo se va a sentir. Los golpes que uno recibe, puede ser un golpe con un casco en un muslo, o un golpe con un casco en el pecho, donde sea, y cada parte del cuerpo reacciona diferente… y en veces uno se siente como basura.“Yo nunca puedo decir que me siento siempre fenomenal, porque cada día hay que saber cómo puedo llegar a sentirme, es por eso que siempre me preparo al máximo para sentirme bien al día siguiente”.Gronkowski acababa de someterse a una cirugía en su espalda cuando el campamento de entrenamiento comenzó el año pasado.Este verano, arribó al campamento sin un contrato reestructurado que estaba buscando conseguir. Pero ayer hizo todo eso a un lado –al mismo tiempo que reconocía el sustancial acuerdo al que los Gigantes llegaron con el receptor abierto Odell Beckham Jr.– “Esos son grandes jugadores” –y también la extensión de contrato firmada por su compañero de equipo, Shaq Mason, el lunes.“Siempre me pongo del lado de los jugadores –yo soy un jugador, por lo que es bueno ver eso”, dijo.Cuando se le preguntó sobre si los alas cerradas recibirían algún día ese tipo de respeto, él simplemente sonrió y dijo, “eso estaría muy bien”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.