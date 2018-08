Poncha Carrasco a once

Cleveland.- Carlos Carrasco repartió 11 ponches y soportó otro peligroso lineazo de Minnesota, en el duelo que los Indios de Cleveland ganaron ayer 8-1 a los Mellizos.El puertorriqueño Francisco Lindor igualó la mejor marca de su vida, con cuatro imparables, en tanto que el dominicano José Ramírez empujó tres carreras por Cleveland, líder de la División Central de la Liga Americana.Carrasco (16-7) aceptó cuatro hits durante siete capítulos y dos tercios. Está igualado en el segundo puesto de las Mayores en el rubro de victorias durante esta campaña, a una del dominicano Luis Severino, de los Yanquis.En el quinto acto, el venezolano Carrasco fue golpeado en el guante por una línea que conectó su compatriota Ehire Adrianza. La fuerza del impacto derribó al lanzador derecho, quien sin embargo logró incorporarse de inmediato.La pelota rodó hacia el intermedista Jason Kipnis, quien no pudo hacer jugada en la inicial.El manager Terry Francona y un kinesiólogo acudieron al montículo, pero Carrasco les indicó que no estaba lastimado. El pitcher sonrió mientras el kinesiólogo le sacudía la tierra de la mano izquierda con una toalla.El 16 de junio, en el Progressive Field, Carrasco fue golpeado en el codo derecho por una línea de Joe Mauer, astro de los Mellizos. El lanzador se perdió tres semanas debido a la contusión. Tiene una foja de 8-2 en 11 aperturas desde el 6 de julio, cuando volvió.Kyle Gibson (7-11) toleró cinco anotaciones en cinco innings y un tercio. Jake Cave bateó un jonrón solitario en la novena entrada.Azulejos 5, Orioles 12Baltimore.- Josh Rogers salió victorioso de su debut en Grandes Ligas, Tim Beckham conectó un jonrón de tres carreras y los Orioles de Baltimore doblegaron 12-5 a los Azulejos de Toronto.Rogers, adquirido a los Yanquis a cambio del cerrador Zach Britton en julio, toleró tres carreras y siete hits, durante una faena de cinco innings, que incluyó dos ponches y un boleto. Fue el primer zurdo en abrir un juego por Baltimore en la presente campaña.Craig Gentry bateó de 5-3 y sacudió su primer bambinazo, además de producir tres carreras, por Baltimore, que hilvanó triunfos seguidos por primera vez en agosto.Trey Mancini añadió un doble y un triple, en tanto que Adam Jones empató la mejor marca de su carrera, con cuatro hits.Medias Blancas 4, Yanquis 5Nueva York.- El emergente Neil Walker bateó un jonrón solitario en la parte baja de la novena entrada, y los Yanquis de Nueva York se repusieron de un déficit de cuatro carreras para superar 5-4 a los Medias Blancas de Chicago.Aaron Hicks empató la pizarra mediante otro bambinazo en el octavo episodio y el novato dominicano Miguel Andújar sacudió un vuelacerca de dos vueltas para que los Yanquis, a pesar de estar diezmados por las lesiones, se anotaran su noveno triunfo en 11 compromisos.Nueva York, que ostenta la segunda mejor foja de las Grandes Ligas, comenzó la noche seis juegos y medio detrás de Boston, el líder de la División Este de la Liga Americana.Walker bateó en lugar del venezolano Ronald Torreyes, cuando había un out. Encontró el primer lanzamiento de Dylan Covey (4-12) y lo envió por encima del muro del jardín derecho, para su noveno bambinazo de la campaña. Mientras se acercaba al plato, lanzó su casco y fue felicitado ruidosamente por sus compañeros.Tigres 2, Reales 6Kansas City.- Jakob Junis limitó a Detroit a seis hits en el primer juego completo de su carrera, Adalberto Mondesí pegó un jonrón para desencadenar una ofensiva de cinco anotaciones en el tercer inning y los Reales de Kansas City vencieron 6-2 a los Tigres en el inicio de una serie de dos partidos.Las únicas carreras en contra de Junis (7-12) vinieron en el tercer inning, cuando Jeimer Candelario pegó un elevado de sacrificio, y en la octava entrada, con el jonrón de JaCoby Jones. Fuera de eso, el joven derecho de los Reales estuvo dominante y eficiente al ponchar a ocho enemigos y otorgar una base por bolas en camino a su segundo triunfo desde el 18 de mayo.Junis tampoco había lanzado un juego completo en Ligas Menores.Rays 5, Bravos 9Atlanta.- El corredor emergente Adam Duvall anotó la carrera del desempate mediante un corrido oportuno desde la antesala, y los Bravos de Atlanta anotaron cuatro veces en el octavo inning para vencer 9-5 a los Rays de Tampa Bay.Los Rays vieron cortada una racha de ocho victorias consecutivas.Chaz Roe (1-3) dio un boleto a Kurt Suzuki en el comienzo del octavo capítulo. Suzuki avanzó a la antesala mediante el tercer hit de Ozzie Albies, un doblete al rincón del bosque derecho.Duvall entró a correr por Suzuki, y permaneció originalmente en la almohadilla tras un rodado a la intermedia, en el que fue retirado Dansby Swanson.

