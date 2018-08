Casi perfecto

Cumplida una temporada atlética que calificó de 8.5 a 9, en la que sumó diez medallas en eventos nacionales e internacionales, ocho de oro y dos de bronce y bajó un segundo su marca personal en 400 metros planos (53.63 segundos), Rosa Cook, velocista de Indias UACJ, ve cada vez más real la posibilidad de representar a México en ‘Tokio 2020’.Tras la obtención de dichos resultados y en pleno ciclo olímpico, Cook Martínez está a la expectativa de lo que ocurra en el 2019, en el que apuntará a lo más alto, en un año de Juegos Panamericanos y Universiada Mundial.“Yo creo es el sueño de todo atleta o de todo deportista de alto rendimiento, pensar en unos Juegos Olímpicos, cada vez se va haciendo como que un poquito más real y esperemos. Todo puede pasar, pero, sí, estamos con miras bastante altas”, expuso.Rosa, de 20 años y 1.67 metros, destacó que el año anterior, junto a su entrenador Cosme Rodríguez planteó algunas metas que cumplió en este 2018 y confesó que su desempeño y crecimiento en las pistas, en un lapso de 12 meses, le sorprendió.“Claro que ya los estándares estaban bien altos, tenía que hacerlo, pero, sí, la verdad, hasta yo me sorprendí bastante porque dejando a un lado los oros, bajé más de un segundo mi marca y realmente bajar tanto en un año, sí, te quedan muchas espinitas a ver qué va a pasar este año”, expresó.Aunque desconoce la marca mínima que exige la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) para calificar a Japón, calculó que será un tiempo muy pesado que rondaría los 51 segundos, en los 400 metros planos.“Sería bajarle dos segundos a mi tiempo, pero, pues, ya se bajó uno en un año, así que no sé, ahí hay algo que puede pasar y si no, la verdad, los equipos, en conjunto, por ejemplo, siento que sería muy bueno llevar un relevo”, apuntó.Destacó que hay corredoras menores que ella que registran muy buenos tiempos y que en dos años serán mejores.“Y las que estamos ahorita, no sé, en el ‘Top Cinco’ de México, seguir echándole muchas ganas porque ya no lo vemos tan lejano. Realmente por los resultados que hemos obtenido estos dos años, ya no vemos tan lejano un equipo representativo para Juegos Olímpicos”, afirmó.Indicó que trabaja para tratar de calificar a las citadas dos justas y en caso que se empalmen las fechas -como ahora ocurrió con los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Panamericanos Universitarios-, dialogará con Sánchez Rodríguez.En resumen, Rosa calificó entre un 8.5 y nueve la concluida temporada en las pistas.“Queríamos hacer todavía más cosas, pero ahí vamos, poquito a poquito”, señaló.Entre la decena de medallas obtenidas este año, resaltó que las más significativas fueron las tres de oro que logró en la Olimpiada Nacional, en Querétaro, categoría Sub 21, en su última participación en la justa, donde se sacó la espinita que tenía clavada.“Nunca había sacado oro en olimpiada, en individual, nunca. Fueron nueve o 10 años de olimpiada y fue bonito terminar con los tres oros, en mi último año, ya para terminar esa etapa”, enfatizó.Así, puso fin a la frustración que le generaba no subir al podio con la Selección Chihuahua, en algunas ocasiones, debido a lastimaduras.