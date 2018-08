Ciudad de México.- LaLiga no sólo contempla a Estados Unidos para expandir su futbol, también tiene a México en la mira.Nuño Pérez-Pla de Alvear, managing director de LaLiga en México, reconoció la importancia del mercado nacional para el futbol español y no descartó la posibilidad a futuro de traer un partido de la Primera División al país, y considerando ya a dos ciudades como posibles sedes.“México es el segundo país más importante para nosotros, la afición que tenemos aquí en México es una de las más maduras que tenemos en el mercado de LaLiga y sin apenas haber hecho nada. La gente consume por la cercanía cultural que tenemos, tanto como por la cantidad de mexicanos que han ido a España. Eso ha hecho que LaLiga sea muy cercana para los mexicanos.“Por ahí hay dos puntos que se pueden contemplar: Monterrey y Tijuana para futuras acciones tanto de partido de temporada como otro proyecto donde traemos equipos de la competición española a jugar contra los equipos locales”, comentó Pérez-Pla.El directivo reconoció que la Ciudad de México es una sede que se le podría complicar a los jugadores.“El único problema de la Ciudad de México, y lo que limita un poco, es que los jugadores de LaLiga están acostumbrados a competir a 600 metros de altura, meterlos a 2 mil 300, eso a nivel de competición ellos lo van a notar mucho por el desgaste físico que conlleva la situaciones de la Ciudad de México”, sentenció Nuño.La oferta de LaLiga 2018-19¡Bienvenido, Huesca!La Temporada 2018-19 de LaLiga cuenta con un nuevo inquilino. La S.D. Huesca disputa la competición por primera vez en su historia. Hasta ahora el equipo marcha invicto con 4 puntos, luego de dos jornadas, incluido un 2-2 con el Athletic, cerrado con un golazo.La Liga de las estrellasLa partida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid no tiene a nadie triste en LaLiga.En cambio, han destacado la llegada de cuatro nuevos jugadores a seguir: Thomas Lemar (Atlético), Luis Advíncula (Rayo), Miguel Layún (Villarreal), Takashi Inui (Betis) y Arturo Vidal (Barcelona).Los refuerza el VAREl éxito que ganó el Video Assistant Referee (VAR) en el Mundial de Rusia 2018 animó a LaLiga para apostar con esta tecnología para implementarla en cada uno de los partidos de Primera División de la Temporada 2018-19. Esta jornada ya definió el triunfo del Barcelona ante Valladolid.Las joyas de la coronaAdemás de la importancia y tradición de estadios como el Santiago Bernabeu, Camp Nou o Mestalla, LaLiga proyecta a otros tres escenarios como piezas importantes en la Liga local para esta temporada: Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid), San Mamés (Athletic) y el RCDE Stadium (Espanyol).Con sabor a MéxicoEsta temporada LaLiga cuenta con la participación de cuatro jugadores mexicanos en la Primera División: Andrés Guardado (Real Betis), Héctor Moreno (Real Sociedad), Néstor Araujo (Celta de Vigo) y Miguel Layún (Villarreal) mantienen a México con presencia en España.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.