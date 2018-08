Por la calificación a los octavos de final de la Copa MX, fase a la que no avanzan desde el Clausura 2017, los Bravos FC Juárez recibirán hoy a las 20:00 horas a los Diablos Rojos del Toluca, en duelo de la fecha cinco de la justa en el Apertura 2018, a disputarse en el Estadio Olímpico Benito Juárez.“Nos jugamos mucho los dos equipos y creo que va a ser un partido muy cerrado”, subrayó Iván Vázquez, portero del cuadro local.Éste será el último encuentro de la fase de grupos en el torneo para el FC Juárez que con un triunfo amarraría su lugar a la ronda de los mejores 16 conjuntos.“Nosotros lo que queremos es ganar y obviamente calificar. Ellos vienen a buscar lo mismo, por eso, repito, va a ser un partido muy difícil, muy complicado y esperemos salir con la victoria”, apuntó.A los octavos de final entrarán los nueve líderes de cada pelotón, más los siete segundos mejores en la competencia.En el sector dos los Xolos marchan al frente con siete puntos, los Bravos aparecen en el segundo sitio con cuatro y los mexiquenses no tienen unidades.De ahí que los jugadores de casa necesiten de un triunfo para no depender de ninguna combinación en la última fecha, en la que Tijuana irá contra los escarlatas.Ayer, previo al arranque de esta jornada, Puebla (4 puntos), Bravos (4), Querétaro (3), Tampico Madero (3), Celaya (4), Zacatepec (3), Dorados (4), Monarcas (3) y San Luis (4), marchaban en segundo sitio, en los grupos uno al nueve, en forma sucesiva.Para Vázquez Mellado, el que los Diablos Rojos no hayan sumado en la Copa en un par de juegos, no le dice nada.“La verdad que no, yo creo que no van venir a regalar el partido, yo creo que van a venir a ganarlo y tratar de conseguir algo. Va a ser muy difícil el partido, pero, bueno, creo que con lo que hemos trabajado y con lo que hemos visto del rival, creo que podemos sacar la victoria”, apuntó.El primero de agosto, en la fecha dos, los Bravos derrotaron a domicilio 3-2 al Toluca, en el Estadio Nemesio Díez, en el Estado de México.Vázquez quien afirmó que trabaja al cien por ciento todos los días con la idea de estar listo para lo que se requiera, ya sea jugar o apoyar desde la tribuna, destacó que la marcha del conjunto es muy buena, tanto en la Liga como en la Copa.“Bastante bien, el equipo creo que va de menos a más. Creo que el partido pasado que tuvimos aquí en casa –contra Tampico Madero– fue muy complicado, muy cerrado y creo que hicimos valer los dos puntos –Minetros y TM– que habíamos logrado últimamente con la victoria que fuimos a sacar a Mérida”, apuntó.Indicó que el funcionamiento del equipo va de menos a más y espera que tenga esta continuidad para el cierre del torneo.

