Definen salidas

Mm Fourinthemorning, ganador del Rainbow Futurity partirá de la décima posición en el All American Futurity, Grado 1 con bolsa de 3 millones de dólares, mientras que Jess Move You, ganador del Ruidoso Derby, arrancará desde la quinta posición en el All American Derby, Grado 1 con bolsa de 1 millón 238 mil dólares, luego de haberse realizado ayer el sorteo en el hipódromo Ruidoso Downs.



El All American Derby se corre el próximo domingo 2 de septiembre y el All American Ruidoso el lunes, Día del Trabajo, cada una en una distancia de 440 yardas.



Mm Fourinthemorning, de Mark y Annette McCloy, dosañero número uno en la encuesta nacional de Asociación Americana de Cuartos de Milla (AQHA, por sus siglas en inglés), llevará en la monta a Ricky Ramirez. El jockey pudo elegir de entre tres caballos, todos del establo de Blane Wood, y eligió montar a Mm Fourinthemorning.



Caballo castrado engendrado por Mr Jess Perry, Mm Fourinthemorning ha florecido en sus últimas tres aperturas con tres victorias consecutivas. Lo más destacado de la racha ganadora fue su victoria tardía por tres cuerpos en el Rainbow Futurity, Grado 1 con bolsa de 1 mdp. En ese futurity de 400 yardas mostró con su cierre que las 440 yardas en el All American Futurity deberían estar a su favor.



Mm Fourinthemorning ganó su prueba para el All American Futurity por dos cuerpos y un cuarto con el segundo mejor tiempo del segundo día,:21.648 segundos.



Jess Move You, de Ricardo Bernal y Reymundo Reséndez, ranqueado en quinto lugar en la nación entre los caballos de más edad y el tresaños de mayor rango, está teniendo un tremendo verano en Ruidoso Downs para Rudy Valles, entrenador de 24 años.



Jess Move You ganó sus primeras dos salidas de la temporada, coronadas por su victoria en el Ruidoso Derby por tres cuartos de cuerpo.



La única derrota del caballo capado este verano se presentó en el Rainbow Derby, Grado 1 con bolsa de 801 mil 604 dólares, cuando tuvo una salida espantosa de la que no se pudo recuperar y terminó en séptimo sitio.