Al tiempo que marca el inicio de su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos ‘Lima 2019’, el campamento de altura que realiza en Miyoshi, Hiroshima, Japón le servirá a Uziel Muñoz, cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia en lanzamiento de bala, para reflexionar y mejorar en el aspecto técnico y en experiencia, factores que dijo, le costaron no subir al podio en la referida justa.El 30 de julio anterior Muñoz Galarza logró en su último intento una distancia de 19.87 metros, su mejor marca personal, pero quedó fuera del cuadro de ganadores.Henry Eldred, de Islas Vírgenes Británicas, lanzó 20.18 metros y se colgó el bronce.“La verdad, este campamento me va a dar una serie de reflexión, para mí, en lo personal, como atleta y persona, ya que tenemos el tiempo suficiente para estar trabajando en nuestro sistema técnico. En Barranquilla se nos fue la medalla por eso, sistema técnico, experiencia, se juntaron varias cosas ahí y este campamento nos está dando el provecho de seguir trabajando esa zona”, expuso.El atleta de 22 años y 1.85 metros comentó que continuará en el trabajo con el propósito de dar la marca exigida para calificar a los Juegos Olímpicos ‘Tokio 2020’.“Hay que seguir trabajando lo que ya tenemos en cuenta, lo que en sí fallamos en los Juegos Centroamericanos”, manifestó.Uziel, uno de los 21 integrantes de la preselección olímpica mexicana a cargo del coach Juan Avelle, al lado de Noel Aguirre, su coequipero en Indios UACJ, entrena a doble sesión en la tierra del ‘sol naciente’, realiza una de carga y otra de estiramiento.“La verdad está muy padre, el clima y los implementos son muy buenos”, subrayó.El próximo sábado ocho de septiembre el lanzador tomará parte en una justa, allá en Miyoshi.“Mi objetivo primordial en esta competencia es empezar la preparación rumbo a Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Este campamento lo estamos agarrando en preparación para Perú”, dijo.Afirmó que no busca un resultado porque no se trata de un evento trascendental, sino de un campamento.La preselección olímpica mexicana tenía previsto participar en una justa la semana anterior, en la sede del campamento, pero se canceló debido a que las condiciones climatológicas no fueron las óptimas. (Sergio Duarte)

