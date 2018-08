Deja Ferretti a felinos en buenas manos

Monterrey, NL.- Mientras Ricardo Ferretti dirige durante las Fechas FIFA a la Selección Mexicana, en Tigres se quedarán Miguel Mejía Barón, Hugo Hernández y Guillermo Orta.Ayer por la mañana en Zuazua, el ‘Tuca’ declaró que no le inquieta irse unos días al Tricolor, ya que los felinos estarán bien dirigidos, y confirmó que no se perderá ningún partido de Liga ni Copa de los auriazules.“Va a ser como le hice la vez pasada, inclusive la vez pasada me llevé a Miguel Mejía Barón y esta vez se va a quedar aquí con Hugo Hernández y Guillermo Orta a cargo del equipo.“Soy un tipo muy afortunado de tener a estos dos tipos a mi lado y no hay ninguna dificultad porque el equipo va a seguir siendo lo mismo y entrenado muy bien”, dijo el timonel felino.Aunque no quiso revelar a todo su cuerpo técnico en la Selección Mexicana, el ‘Tuca’ confirmó a Marco Antonio Ruiz y Ariel González como parte de su staff.Ferretti dirigirá al Tricolor en los amistosos ante Uruguay y Estados Unidos, y después lo hará en las Fechas FIFA de octubre y noviembre.Alistan la CopaLos Tigres regresaron ayer por la mañana a los entrenamientos de cara a la Copa MX y la Liga.Con una práctica en Zuazua, los felinos comenzaron su preparación rumbo al duelo de mañana ante Tapachula.El equipo recuperó ayer al extremo Jürgen Damm, quien había solicitado un permiso especial para ausentarse el fin de semana.En la Copa, los Tigres van por un triunfo para conseguir su pase a octavos de final.

