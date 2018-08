Termina la racha

Baltimore.- El cubano Kendrys Morales vio rota su racha de jonrones en siete juegos ante los Orioles de Baltimore, que pusieron fin a una cadena de ocho derrotas al superar ayer 7-0 a los Azulejos de Toronto.Esforzándose por empatar el récord de las Grandes Ligas, de pegar cuadrangular en ocho partidos consecutivos, Morales se fue de 3-0 con una base por bolas y no bateó la pelota más allá del cuadro. En su última oportunidad, el toletero de Toronto abanicó una recta de Paul Fry para poncharse en el octavo inning.Pese a que fracasó en igualar la marca compartida por Dale Long, Don Mattingly y Ken Griffey Jr., Morales posee el récord de las Mayores de más juegos en fila con vuelacercas para un bateador a ambos perfiles. También tiene la marca de la franquicia de más encuentros consecutivos con jonrón.David Hess (3-8) lanzó seis entradas con cuatro hits para llevarse su primera victoria desde el 25 de mayo.El juego estaba sin anotaciones hasta que los Orioles explotaron contra Sam Gaviglio (3-7) en el sexto episodio. Luego que Chris Davis produjo una carrera en bola ocupada con las bases llenas, Trey Mancini dio un cuadrangular de tres carreras para poner a Baltimore en camino a su primer triunfo desde el 18 de agosto.Por los Azulejos, el dominicano Teoscar Hernández de 1-1. Los cubanos Morales de 3-0 y Aledmys Díaz de 4-1.Por los Orioles, el venezolano Renato Núñez de 4-1.Medias Blancas 6, Yanquis 2Nueva York.- Carlos Rodón lanzó pelota de dos hits en siete capítulos, el cubano Yoan Moncada empujó dos carreras con un doblete y los Medias Blancas de Chicago doblegaron 6-2 a los Yanquis de Nueva York para hilvanar su cuarta victoria.Rodón (6-3) permitió un jonrón de dos carreras del venezolano Gleyber Torres pero por lo demás lucio sólido. El bullpen de Chicago completó la faena de tres imparables.Los Medias Blancas han ganado 10 de 13 duelos y han asegurado su primer mes con foja positiva en la temporada. Ostentan un récord de 15-10 en agosto.Rodón tiene un registro de 5-0 y una efectividad de 1.84 en sus últimas nueve aperturas. El zurdo de 25 años no cae desde el 30 de junio.Nueva York (83-48) se perdió una oportunidad de acercarse a los Medias Rojas, que no jugaron en la jornada. Los Yanquis están ahora a seis juegos y medio de los líderes de la División Este de la Liga Americana.El abridor Masahiro Tanaka (9-5) conjuró los problemas en el comienzo del duelo, incluida una situación de bases llenas sin out en el cuarto inning.Pero Chicago despertó en el sexto episodio, con el doble de Moncada que igualó la pizarra y un elevado de sacrificio de Nicky Delmonico dio la ventaja a los Medias Blancas.Por los Medias Blancas, los venezolanos Yolmer Sánchez de 5-1 con una anotada, Avisaíl García de 5-1, Omar Narváez de 4-2 con una anotada. El cubano Moncada de 4-1 con dos impulsadas.Por los Yanquis, el dominicano Miguel Andújar de 3-0 con una anotda. Los venezolanos Torres de 2-1 con una anotada y dos producidas, Ronald Torreyes de 3-1.Nacionales 5, Filis 3Filadelfia.- Stephen Strasburg lanzó seis innings eficientes, Matt Wieters bateó un jonrón solitario y los Nacionales de Washington vencieron 5-3 a los Filis de Filadelfia.Strasburg (7-7) concedió dos carreras y cinco imparables, con cinco ponches.Los Filis cayeron tres juegos y medio detrás del primer lugar de la División Este de la Liga Nacional, Atlanta, luego de perder el primer juego por séptima serie consecutiva. Están 6-12 desde el 8 de agosto y han caído cinco juegos en las posiciones durante ese período.Zach Eflin (9-5) permitió cinco carreras –tres limpias– y ocho hits en cinco entradas y un tercio. Su error al lanzar en el cuarto capítulo resultó costoso.Los Nacionales tenían bases llenas con un out en ese episodio cuando Strasburg tocó la pelota. Eflin tomó la esférica a mano limpia y su tiro al plato salió alto para un error, que permitió anotar la carrera que adelantó a Washington.Justin Miller lanzó un noveno inning perfecto para su primer salvamento en su primer intento. Cumplió su 39na aparición.Por los Nacionales, los dominicanos Juan Soto de 4-2 con una producida y una anotada, y Wilmer Difo de 3-1 con dos anotadas.Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 4-1 con una anotada, Wilson Ramos y Asdrúbal Cabrera de 4-1 cada uno. Los dominicanos Carlos Santana de 3-0 y Maikel Franco de 4-0.Atléticos 4, Astros 11Houston.- Alex Bregman y Tyler White dispararon sendos jonrones y produjeron cuatro carreras cada uno, para que los Astros de Houston doblegaran 11-4 a los Atléticos de Oakland.Los Astros cosecharon su sexto triunfo consecutivo y se colocaron dos juegos y medio encima de Oakland en el primer puesto de la División Oeste de la Liga Americana.George Springer y el venezolano José Altuve colaboraron con el triunfo, al producir una carrera por cabeza durante un ataque de cinco anotaciones en la tercera entrada, que borró una desventaja de 4-0. Fue la primera vez que Springer, Altuve y Carlos Correa alinearon juntos desde el 25 de junio.Springer, quien fue bateador emergente el domingo, se perdió los cinco encuentros previos por una lesión de cuadríceps.Los Astros ganaban por una carrera, con dos a bordo y un out en el octavo inning, cuando Bregman encontró un lanzamiento de Lou Trivino y envió la pelota apenas por encima de la cerca del jardín izquierdo, lo que estiró la ventaja a 8-4. Bregman empató la mejor marca de su carrera, al pegar cuatro imparables.Gerritt Cole (12-5) se llevó el triunfo pese a permitir cuatro carreras en el segundo episodio y dos en el tercero.Brett Anderson (3-4) cargó con la derrota.Por los Atléticos, el dominicano Ramón Laureano de 3-1 con una anotada.Por los Astros, los venezolanos Altuve de 4-2 con una anotada y una empujada, Marwin González de 4-3 con dos anotadas y una producida. Los puertorriqueños Correa de 5-1 con una anotada, Martín Maldonado de 4-1 con una anotada.

