Se ponen Águilas

Los futbolistas juarenses Ángel Espinoza y Rodolfo Benavides superaron la prueba y lograron un sitio en la Sub-20 de las Águilas del América, club en el que fueron sometidos a diversos exámenes y al que regresarán para quedarse en octubre entrante, en busca de forjar una carrera en el balompié profesional.“Contento, satisfecho de que sí pude lograr lo que fui a buscar. Gracias a Dios sí se cumplió el objetivo y sólo esperar a que se dé la fecha para irme para allá”, manifestó Benavides Delgado, portero de 18 años y 1.83 metros.Exarquero de Soles de Ciudad Juárez y de La Tribu en Tercera División, Rodolfo declaró que llegar a un equipo con la historia del América en el futbol mexicano es un sueño cumplido.“Es cumplir un sueño desde chico, son sueños que uno tiene que trabajar para poder cumplir”, manifestó.Subrayó que su objetivo en la filial de la escuadra de Coapa es poner en alto el nombre de esta ciudad.“Sobre todo es poner el nombre de Juárez en alto y cada día, superarme personalmente”, expresó.Rodolfo, quien se autodefinió como un portero atajador y volador, al que le gusta hablar mucho en la cancha e imponerse al rival, comentó que Carlos Gurrola, director técnico deportivo de Cantera Lobos Juárez lo vio en unos videos y lo invitó a entrenar con ellos.Después de un tiempo de practicar con ellos se dio la oportunidad de ir a probarse con las tan queridas como odiadas Águilas del América.Espinoza, mediocampista de contención de 18 años y 1.61 metros, expresó que el simple hecho de conocer las instalaciones de los ‘millonetas’ lo llenó de alegría.“Mucha alegría porque yo siempre he sido americanista y el simple hecho de entrar en las instalaciones del Club América, en los campos donde entrenan los jugadores y todo eso, ha sido, yo pienso, la mayor alegría de toda mi vida”, expuso.Ángel confesó que al inicio no creía lo que vivía.“No me la creía cuando estaba ahí, ya hasta que empecé a jugar, empecé a conocer a los demás ‘chavos’ que los veía jugar, fue cuando me la creí donde estaba y lo bueno fue que se obtuvo un buen resultado y a ver cómo nos va en octubre”, afirmó.Resaltó que esta clase de oportunidades sólo se dan una vez, ni una más.“Es algo que no se da todos los días, por eso hay que aprovecharlas al máximo y hay que dejarlo todo porque se arriesgan muchas cosas, no ver a la familia y todo eso, pero ya soy mayor de edad, es una oportunidad única que se me dio y qué bueno que la pude aprovechar”, destacó.Antes de reportar a la Ciudad de México, Ángel comentó que entrenará y hará gimnasio para llegar en buena forma física al club de sus amores.Espinoza y Benavides unirán sus nombres a los de Carlos Vargas, Verónica Pérez y Michelle Vargas, originarios de esta ciudad, quienes militan en los equipos de Liga MX del América.Igualmente al del portero chihuahuense Óscar Jiménez.

