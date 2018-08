Le abren la puerta

Guadalajara.- Sin posibilidad de contratarse en Turquía por aparentes problemas físicos denunciados por el Club Fenerbahce, a Marco Fabián se le abrió la opción de volver a México en donde el Guadalajara le ofreció formalmente jugar el Mundial de Clubes como rojiblanco.José Luis Higuera, director general de Chivas, reveló ayer haber telefoneado con el excanterano del Rebaño para invitarle a volver al equipo en la Liga MX en lo que resta del Apertura 2018, y ser el refuerzo estrella en el Mundial de diciembre en Emiratos Árabes Unidos.“Hablé con Marco en la mañana, estamos muy cerca de él como lo hicimos con (Oswaldo) Alanís, tuvimos un contacto con él y su representante muy interesante, y que sienta que somos una opción más seria y de alta competencia, que no somos una consolación”, declaró para Agencia Reforma el directivo del chiverío.“Marco es jugador que nació aquí en Chivas, que quiere mucho al equipo y bueno, como todo en la vida, le toca pensar, tomar decisiones. Le dijimos que venga con nosotros, que el Mundial de Clubes lo pueda jugar con Chivas”.Higuera reconoció que Fabián tiene de aquí al viernes para decidir si viene o no a Chivas, ante el cierre de registros de jugadores que provengan del extranjero.“Es cuestión de horas, estamos con él y son situaciones que no pueden tomar mucho tiempo la verdad, se tiene que decidir, el reloj está en contra y ojalá lo logremos”.Fabián, de 29 años, jugó por última vez con los rojiblancos en el Apertura 2015, antes de ser transferido al Eintracht de Frankfurt de Alemania.Con el equipo de la Bundesliga jugó tres temporadas, pero ya no entró en planes del nuevo técnico Adi Hutter, por lo que su agente le encontró la opción en Turquía a donde llegó el domingo para vincularse con el Fenerbahce.Sin embargo, ayer por la mañana el club turco informó que la contratación se cancelaría, al detectar un problema de disco en la columna del jugador.Fabián a través de redes sociales desestimó tal versión.

