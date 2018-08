Es Beckham Jr. el receptor mejor pagado

Nueva York— Odell Beckham Jr. de los Giants de Nueva York es ahora el receptor mejor pagado de la NFL.Los Giants anunciaron este lunes que han firmado con Beckham una extensión de cinco años del contrato que mantendrá al tres veces seleccionado al Pro Bowl con la franquicia por otras seis temporadas."Lo tenemos hasta que cumpla 108", bromeó el gerente general Dave Gettleman. Nunca me preocupó si lo lograríamos o no. Estoy contento, porque la prueba de fuego para un contrato es que ninguna de las partes está marcada antes de que la tinta se seque. Es un trato muy justo".La firma se produce menos de dos semanas antes del partido inaugural de la temporada contra Jacksonville, el 9 de septiembre en el estadio MetLife.Si bien los términos no fueron revelados, el acuerdo con el jugador de 25 años de edad, primera selección en 2014, tiene un valor aproximado de 95 millones de dólares con una garantía de 65 millones de dólares.El salario promedio de Beckham de 19 millones de dólares superaría los 17 millones de dólares ganados por Antonio Brown de los Pittsburgh Steelers.Su acuerdo de 95 mdd también supera el acuerdo de 82.5 mdd que Mike Evans tiene con los Buccaneers de Tampa Bay.Beckham, que se perdió la mayor parte de la temporada pasada con un tobillo izquierdo roto, tenía previsto ganar 8,4 millones de dólares en el último año de su contrato de novato.Beckham había dicho al principio del campo de entrenamiento que se estaba arriesgando practicando sin un nuevo contrato. Valió la pena."Honestamente, ni siquiera sé cómo explicarlo", dijo Beckham, "no sé si es un alivio, no sé, es una combinación de todo. Has trabajado toda tu vida para llegar a este punto y finalmente está aquí".Beckham pensó que conseguir un nuevo trato sería sólo cuestión de tiempo."Sabía que se haría, sólo era cuestión de cuándo y estoy tan feliz de que finalmente se haya hecho", dijo.En sus primeras cuatro temporadas, Beckham ha atrapado 313 pases para 4 mil 424 yardas y 38 anotaciones.Beckham no ha jugado en ninguno de los tres partidos de pretemporada de los Giants, ya que el nuevo entrenador, Pat Shurmur, ha tomado una actitud muy cautelosa en vista de que el catalizador de su ofensiva viene de su primera lesión grave como profesional.No es probable que vaya a jugar en el último encuentro de la pretemporada el jueves contra los Patriots de Nueva Inglaterra, así que su primer partido desde que se lesionó el 8 de octubre será contra los Jaguars el 9 de septiembre.Mucho se ha escrito sobre la situación de los contratos de Beckham desde el final de la temporada pasada. Hubo informes de que los Giants estaban involucrados en conversaciones de canje con los Rams y muchos se preguntaban si los copropietarios John Mara y Steve Tisch querían gastar mucho dinero en un jugador que también creó algunas noticias inquietantes fuera del campo.Beckham molestó a muchos al ir a Florida para una excursión en barco con sus compañeros de equipo antes de un partido de Playoff después de la temporada regular 2016. Luego jugó mal en una derrota ante los Packers.Su reputación recibió otro golpe cuando un video fue publicado con él en una habitación donde un cigarrillo enrollado a mano era visible. Una mujer a su lado tenía polvo blanco no identificado en una mesa cercana.Durante esta última temporada, Beckham pareció madurar. Trabajó duro para superar su lesión, se mantuvo alejado de los problemas y desarrolló una buena relación con Shurmur. También dijo todas las cosas correctas cuando le preguntaron si quería conseguir un nuevo contrato.El agente de Beckham, Zeke Sandhu, habló con el subgerente general Kevin Abrams durante casi dos horas en el patio con vista al campo durante una práctica a principios de este mes.