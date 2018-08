Regreso triunfal de Murray

Nueva York— El escocés Andy Murray superó el lunes al australiano James Duckworth por 6-7(5), 6-3, 7-5, 6-3 en la primera ronda del US Open, en un reñido partido que marcó el retorno del exnúmero uno del mundo a un Grand Slam tras casi un año.Murray, quien tras una lesión en la cadera el año pasado se sometió a una cirugía a comienzos de este año, no participaba de un Grand Slam desde Wimbledon 2017."Me emocionó volver a jugar en un Slam", dijo el escocés a periodistas.En medio de un calor sofocante, Murray indicó que pese a sentir que podría haberse movido mejor, el partido fue un buen regreso a la competencia importante."Pensé tácticamente, e hice algunos ajustes tras el primer set, lo que fue algo verdaderamente positivo", agregó.En tanto, el suizo Stanislas Wawrinka, otro que está en proceso de regreso a las canchas, sorteó con estilo un difícil compromiso al vencer al búlgaro Grigor Dimitrov (8) por 6-3, 6-2, 7-5.Tras conquistar el Abierto de Estados Unidos en 2016, Wawrinka no pudo defender el título el año pasado tras someterse a dos operaciones en su rodilla izquierda. Pero el suizo pareció cómodo en el calor neoyorquino, y comenzó su participación con un desempeño implacable ante uno de los candidatos al título.En otros partidos de primera ronda, el estadounidense Jack Sock derrotó al argentino Guido Andreozzi por 6-0, 7-6(4), 6-2 en un partido irregular, mientras que el chileno Nicolás Jarry venció al alemán Peter Gojowczyk por 7-6(4), 4-6, 6-1, 7-5.Además, el argentino Guido Pella eliminó al noruego Casper Ruud por 6-4, 6-4, 6-1, mientras que su compatriota Carlos Berloq cayó ante el canadiense Milos Raonic por 7-6(4), 6-4, 1-6, 6-3.

