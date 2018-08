De mucho aporte

Dispuestas a contribuir en la cancha con su mejor basquetbol a las Inditas de la UACJ, a marcar diferencia y a lograr títulos en cualquier evento en el que participen, Valeria Navarrete, Sofía Rubio y Stephany Key son los nuevos rostros en el conjunto indígena que desde hace años busca volver a los primeros planos en el escenario nacional.Con una buena dosis de calidad, empuje y juventud, el trío de recién llegadas está listo para portar en la duela la playera de las siete veces monarcas nacionales universitarias y defender los colores de la UACJ.“Me siento muy orgullosa, ya había estado aquí mucho tiempo entrenando, ya era hora de, ahora sí, unirme al equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, declaró Navarrete Gallegos.A sus 18 años Valeria cuenta con una amplia experiencia como seleccionada nacional en categorías juveniles como un Centrobasket, un premundial y un mundial en Zaragoza, España.“Siento que mi contribución, más que nada, va a ser trabajar en equipo como siempre lo hemos hecho en las categorías chicas, las 99. Trabajar en equipo y buscar esos –cuatro– campeonatos –en Olimpiada Nacional– que siempre hemos tenido consecutivos, pero ahora con la universidad”, externó.Navarrete enfatizó que trabajará para ayudar a que las Inditas vuelvan a vivir aquellos momentos de gloria.“–Quiero– Ayudar a traer esos bellos recuerdos de la ‘uni’ cuando eran campeonas, queremos volverlo a traer otra vez”, dijo.Destacó que ve a un equipo muy completo y más que nada, unido como una familia.“Esperemos y eso nos ayude mucho a la hora de jugar. Esperemos no haya rivalidades ni nada, todas conjuntas para llevarnos a un campeonato, ése es el objetivo principal”, recalcó.Stephany Key es una poste de 1.76 metros y 18 años que dejó su natal Durango, Durango, y llegó aquí para jugar basquetbol en la tribu y, a la vez, estudiar en la UACJ.“Espero aportar un poco de lo que yo sé. Quiero ganar, vengo con la intención de echarle todas las ganas para poder ganar y formar parte de una etapa más grande de la que ellas han llegado”, expresó.La jugadora de 83 kilogramos, quien contribuirá en la captura de tableros, participó en la Liga Telmex, jugó un nacional Ademeba, al igual que en eventos regionales en los que fue dirigida por su padre Carlos Key, quiere que el equipo figure entre los mejores a nivel universitario en el país.“A lo mejor podemos hacer la diferencia para llegar a una medalla”, señaló.Sofía, quien por tres años practicó con la entrenadora Silvia Gutiérrez en su etapa Juvenil, se une a las Inditas con dos Olimpiadas Nacionales, un par de Campeonatos Nacionales DGTI y un nacional Ademeba, en su palmarés.“Se me hace un equipo muy preparado, muy disciplinado, que sabe a lo que voy y espero acoplarme para dar un buen resultado”, manifestó.Ala de 1.69 metros y 68 kilos, originaria de Ciudad Acuña, comentó que el reto a nivel colectivo será ganar con el equipo y llegar hasta el nacional y, en lo individual, buscará tener minutos en la duela y aprovecharlos.“Siento que tengo buena defensa, me gusta mucho defender, tengo buen tiro de media, espero también ser más eficiente y trabajar más la ofensiva, atacar más el aro”, declaró.

