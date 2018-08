La buena temporada que ha tenido el segunda base mexicano de los Chihuahuas de El Paso, Luis Urías, se sigue reflejando en reconocimientos luego de que ayer fue elegido al equipo ideal, All-Star team, de la Liga de la Costa del Pacífico, según dio a conocer la propia liga.La lista de 12 jugadores, que se forma mediante el voto de los managers, representantes de los medios y narradores de los equipos, presenta a tres elementos del Top 11 de prospectos de MLB Pipeline, además de Urías (No. 22, El Paso), Alex Verdugo (No. 28, Oklahoma City) y Tyler O’Neill (No. 47, Memphis).Urías, elegido como segunda base del equipo, es acompañado en el cuadro por el primera base A.J. Reed (Fresno), el shortstop Ildemaro Vargas (Reno) y el tercera base Josh Fuentes (Albuquerque).Los cuatro, junto con otros cuatro, también recibieron los honores del All-Star de mitad de temporada.Sin contar el partido de anoche ante los Rainiers de Tacoma, el nacido en Magdalena de Kino, Sonora, tiene un promedio de bateo de .296, con un 450 turnos el bat en 120 juegos. Suma 83 carreras, 201 bases totales y 133 hits, con 30 dobles, 7 triples y 8 palos de vuelta entera.Urías, de 21 años de edad, ha impulsado 45 carreras, ha recibido 67 bases y ha sido ponchado en 109 ocasiones y el pasado domingo sumó 15 partidos consecutivos con por lo menos un hit.En la presente temporada fue el representante de los Chihuahuas en el Juego de Estrellas de Triple-A, que jugó completo, y también participó en el Juego de Futuras Estrellas que organizan las Grandes Ligas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.