Esperan Bravos partido complicado ante Toluca

Después de vencer a domicilio a Venados FC en la liga, tres goles a uno el viernes anterior, los Bravos FC Juárez se preparan y enfocan baterías en los Diablos Rojos del Toluca, sus rivales en turno, en la fecha cinco de la Copa MX, ante quienes buscarán su boleto a los octavos de final mañana a las 20:00 horas, en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.Los Bravos son sublíderes en el Grupo 2 con cuatro puntos en tres partidos disputados, detrás de los Xolos, quienes lideran el pelotón con siete unidades, y el Toluca aparece en el fondo con cero rayitas en dos cotejos, por lo que un triunfo lesdaría a los fronterizos el boleto a la siguiente fase.Autor del único gol en la derrota por 3-1 ante Xolos de Tijuana en su debut en la justa copera en la fecha cuatro, el pasado miércoles 25, el mediocampista Jhonatan Osvaldo Aranda anticipó un duelo de alto grado de dificultad contra los Diablos Rojos que dirige Hernán Cristante.“Creo que va a ser un partido muy complicado, por lo mismo, que es Toluca, el subcampeón –en la Liga MX, en el Apertura 2018–, pero, bueno, como quiera estamos trabajando el día a día y yo creo lo vamos a afrontar muy bien”, expresó el futbolista regiomontano de 22 años y 1.69 metros.En el duelo entre ambos equipos en la fecha dos los Bravos, quienes perdían 2-0, vinieron de atrás y con autogol de Omar Tobio a los 81 minutos derrotaron a los mexiquenses 3-2, en el Estadio Nemesio Diez. “La verdad que estuvo muy complicado allá en casa de ellos, pero, igual, estamos trabajando el día a día y vamos a tratar de hacer un buen partido aquí”, expuso.Aranda Ramos adelantó que dado que no tienen puntos en el sector, los Diablos Rojos vendrán a esta ciudad a tratar de sumar, lo cual, los hará aún más peligrosos.“Creo que es un rival más complicado por el hecho que no ha sumado puntos; ellos en alguna forma van a querer sumar, sea en la Liga o sea en la Copa, pero yo creo que van a venir un poco más fuertes de lo normal”, expresó.Independientemente del hecho que si los Diablos Rojos no toman como prioridad la Copa MX, Aranda recalcó que los Bravos tendrán que hacer su juego para buscar el triunfo.Destacó que el buen arranque de temporada en ambos torneos mantiene a los Bravos con muy buen estado anímico.Acerca del gol frente a Tijuana, el cual celebró de manera muy efusiva, mencionó que le brinda más tranquilidad y confianza en lo individual.“La celebración, la verdad, viene de un primo que yo le había prometido que iba a festejar así”, apuntó.Mencionó que cada uno de los integrantes de la plantilla que juega en la Copa MX está a la espera de una oportunidad y listo para ver acción en la Liga, si el entrenador Gabriel Caballero así lo decide.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.