Entre el desconsuelo, el llanto y la tristeza por dejar su hogar, a sus padres y a sus hermanos, justo en el vuelo en el que los Tuzos del Pachuca regresaban a casa después de caer ante el CF Indios, en esta ciudad, en agosto del 2008, el futbolista juarense Juan Carlos Ortega encontró a un mentor quien sin conocerlo y sin esperar nada a cambio le brindó una gran ayuda, tanto moral como económica: Christian ‘Chaco’ Giménez.Giménez, exjugador de Boca Juniors, Unión de Santa Fe, Independiente, Veracruz, América y Cruz Azul, quien anteayer anunció su retiro de las canchas con la playera de los Tuzos, al final del Apertura 2018, fue como un padre para el entonces niño de 12 años, quien en busca de convertirse en jugador profesional se incorporaba a las divisiones inferiores del club hidalguense.Lejos de sus seres queridos, en su soledad, en los momentos más difíciles, en instantes de flaqueza, en los que necesitaba una mano que lo hiciera fuerte, Ortega tuvo un guía ejemplar que lo cobijó y lo hizo sentir parte de su familia.“Me trató como si fuera un hijo, en vez de tratarme como una persona ajena, me trataba como de su familia”, subrayó Juan Carlos.Ortega surgió de la Academia CECAF que dirige Jorge Gánem, quien lo llevó a las inferiores de los Tuzos e hizo gestiones para que el pequeño volara con el primer equipo a la ‘Bella Airosa’.Así, en el aire, horas antes que ‘Juanito’ llegara a su destino, nació la historia e inició una paternal relación y una amistad que hasta la fecha perdura vía redes sociales.Camino al sanitario, ‘Chaco’, quien dice adiós al futbol a los 37 años, después de dos décadas de carrera, vio a Ortega solo en un asiento, hecho un mar de lágrimas.De regreso, lo invitó a su lugar.“Yo iba acá todo tristecillo, llorando y él me arrimó a su asiento y me prestaba su nintendillo que traía y me ponía películas para que ya no llorara, platicábamos de por qué lloraba”, narró.En su diálogo, el futbolista argentino naturalizado mexicano le prometió a Juan, quien de los Tuzos sólo conocía al juarense Luis Montes, que en su estancia en Pachuca lo ayudaría en lo que pudiera.Y así fue.“Él me recogía en la casa club, me llevaba los fines de semana a su casa, si necesitaba cosas, no sé, de la escuela, ropa, cosas personales, él me ayudaba, si no tenía dinero, él me daba a veces dinero para que tuviera en la semana. Convivíamos, íbamos a fiestas y en las fiestas que eran de la familia, yo estaba también ahí”, expresó.Incluso cuando Giménez fue a Cruz Azul, las invitaciones a casa para el exseleccionado nacional en divisiones menores y exjugador de los Tuzos, continuaron.“Si tenía alguna concentración con la selección, yo llegaba a la casa de él para no irme en la noche solo, ya me llevaban en la mañana”, comentó.Agradecido con Giménez, Juan Carlos, ahora de 22 años, campeón con el Tri Sub 17 en el Premundial de Concacaf, en Panamá, en 2013, destacó la sencillez y el sentido de caridad del ‘Chaco’, a quien definió como ‘bien compa’.“Es una persona muy agradable, muy humilde. Tiene un trato con las personas que no parece que él sea alguien famoso. Te trata como si fueras alguien igual que él y te ayuda sin esperar que haya algo a cambio. Es una persona muy caritativa”, manifestó el exjugador de Indios UACJ en Segunda División.Como deportista, Juan destacó la entrega y el corazón que ‘Chaco’ ponía en cada partido, en busca siempre del bien colectivo antes que del individual.“Siempre demostraba coraje, siempre ponía el ejemplo, él peleaba, él tenía un sacrificio que muchos jugadores que tenían menor edad, no ponían, él ponía corazón, se ‘partía la madre’”, afirmó.Además de sus conquistas dentro de la cancha, fuera de ella, Giménez dejó en el corazón de Ortega una honda huella que ni su retiro ni el tiempo lograrán borrar.: Juan Carlos Ortega Pérez29 febrero 1996. Cd. Juárez, Chih.22 años1.67 metros: 67 kilogramos: Surgió del CECAF Juárez y llegó a las fuerzas básicas de Tuzos del Pachuca donde jugó en Sub 15, Sub 17 y Tercera DivisiónCampeón con el Tri Sub 17 en el Premundial de Concacaf, en Panamá, en 2013Militó con Indios UACJ en Segunda División Premier en los torneos Clausura y Apertura 2015