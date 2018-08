Sin titulares, caen Vaqueros ante Cardenales

Arlington, Texas— Patrick Peterson no se enfrentó a un mariscal titular en la pretemporada.El esquinero tres veces seleccionado al All-Pro de los Cardenales de Arizona de todos modos está en forma para la temporada regular.Peterson retornó una intercepción por 30 yardas para conseguir un touchdown después de que Dallas decidiera dejar al mariscal Dak Prescott y al corredor Ezekiel Elliott en la banca en lo que se suponía que fuera un ensayo general, y los Cardenales se llevaron una victoria de 27 a 3 en un partido de exhibición sobre los Vaqueros el domingo por la noche.Los Cardenales provocaron ocho pérdidas de balón, con los que suman hasta 16 recuperaciones del ovoide en la pretemporada. Incluyendo dos despejes bloqueados de Dallas, el segundo recuperado para un touchdown por parte de Trent Sherfield para abrir el marcador en el primer cuarto.La ausencia de Prescott hizo que por tercera semana consecutiva Arizona no pudiera enfrentar un mariscal titular. Philip Rivers de San Diego no participó en el partido de apertura de pretemporada, y Drew Brees se quedó en la banca para nueva Orleans la semana pasada.Sam Bradford condujo dos inefectivas series de jugadas para los Cardenales después de completar siete de sus pases en los primeros dos partidos de pretemporada. Quedó en uno de cuatro por seis yardas mientras que Arizona generaba una sola conversión de primera oportunidad.Josh Rosen, el 10mo. seleccionado y muy probablemente el reemplazo de Bradford en la temporada regular, no jugó tras haberse lesionado su dedo pulgar de su mano derecha en la práctica la semana pasada.Los Vaqueros jugaron sin el centro Travis Frederick y sin el guardia derecho Zack Martin, en parte siendo la razón por la que Prescott tampoco jugó. La otra razón fue una avanzada que duró más tiempo de lo planeado de 16 jugadas para conseguir un touchdown en la última posesión de Prescott del segundo partido de pretemporada contra Cincinnati.El propietario Jerry Jones dijo la semana pasada que no necesitaba ver jugar a Elliott, el líder en acarreos de la NFL del 2016 en su año novato, en un partido de pretemporada. Esta es la primera vez en tres temporadas que Elliott, quien está en buenas condiciones, se perderá la pretemporada entera, ya que se espera que los jugadores titulares se queden en la banca para los últimos partidos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.