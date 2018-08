Santos no pudo quitarle el invicto a Cruz Azul

Ciudad de México- Después de un primer tiempo trabado, lleno de lucha, Santos y Cruz Azul fueron por el gol en el complemento, más el actual campeón de la Liga MX, pero La Máquina se adelantó primero, pero Jesús Corona no aguantó más y cedió para el empate 1-1 de laguneros y cementeros.Los goles cayeron en la segunda parte. Primero anotó Martín Cauteruccio (76’) y después empató Alexander Quiñones (84’).En el primer lapso del partido, el conjunto cementero se mostró más cómodo y con el control del esférico.La oportunidad más clara para ellos fue al minuto 25, con a un contragolpe a velocidad armado por Roberto Alvarado que cedió a Elias Hernández, quien cruzó demasiado su disparo y se perdió la oportunidad.Los de la Comarca, con la ausencia por lesión de Julio Furch, perdió poder ofensivo y su juego fue poco espectacular y más táctico en el mediocampo.Para la parte complementaria, los dirigidos por Salvador Reyes cambiaron su propuesta y se volcaron al frente para hacer valer su condición de local.En la primera jugada, Jonathan Rodriguez no aprovechó el error del defensa Igor Lichnovsky, quien no midió bien un rebote, lo que generó que el 'Cabecita' quedara solo frente a Jesús Corona, pero el guardarmeta celeste desvió el disparo del uruguayo y salvó a La Máquina.Los actuales campeones dominaban a los líderes invictos del torneo.Al minuto 67', agarraron mal parada a la zaga visitante, la redonda llegó a los pies de Ayrton Preciado que remató de primera, pero de manera milagrosa, Corona estiró la pierna para mantener el empate.A pesar del dominio de los Guerreros, al 77' apareció Martín Cauteruccio para recortar a Javier Abella y definir entre las piernas de Jonathan Orozco para inaugurar el marcador y anotar su tercer tanto del torneo.Todo parecía alegría para los pupilos de Pedro Caixinha, pero no contaban con la pegada del campeón. Al minuto 84, Jonathan Rodríguez cedió para Deinner Quiñones, quien solamente empujó el esférico para decretar el empate final en el TSM.De esta forma, Cruz Azul sigue como líder del Apertura 2018 con 17 puntos, mientras que los Guerreros llegan a 14 en la tercera posición.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.