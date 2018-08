Caminito del Rey, España—El español Alejandro Valverde ganó el día de ayer la segunda etapa de la Vuelta de España, mientras que Michal Kwiatkowski se apoderó de la cima de la tabla general.Valverde venció al polaco de Sky en los últimos metros en un sprint cuesta arriba para ganar una etapa mayormente plana de 163.5 kilómetros (101.6 millas) desde la ciudad costera de Marbella a un ascenso final en el Caminito del Rey.El español de 38 años y Kwiatkowski se fueron al frente a menos de 200 metros (yardas) de la meta y Valverde consiguió la victoria. El ciclista belga Laurens De Plus había tomado la ventaja en el último kilómetro, pero no pudo mantenerse a la delantera.Fue el décimo triunfo de una etapa para Valverde en la Vuelta.“Por ahora tengo un objetivo cumplido que era conseguir una victoria, y ahora vamos a seguir día a día”, dijo el ciclista de Movistar, quien ganó su único título de la Vuelta en 2009. “Hacía tiempo que no ganaba una etapa en la Vuelta y ya tenía ganas de conseguir una, así que estoy muy contento”.Valverde se colocó en segundo sitio de la tabla general, 14 segundos detrás de Kwiatkowski.“No es la manera en que quería conseguir el liderato. Realmente esperaba ganar la etapa”, manifestó Kwiatkowski. “El equipo estuvo increíble antes del final, pero Valverde ha estado impresionante". Cuando corre la Vuelta, no es nada fácil batir a Alejandro”.El holandés Wilco Kelderman, quien cruzó en cuarto el domingo, está en tercer puesto general, 25 segundos más atrás de Valverde. De Plus, tercer lugar de la segunda etapa, está tres segundos detrás de Kelderman.El australiano Rohan Dennis llegó con la casaca roja tras ganar la contrarreloj en la primera etapa de la Vuelta en Málaga, pero tuvo una mala jornada el domingo.Kwiatkowski lidera Sky en ausencia del ganador de la Vuelta en 2017, Chris Froome, que no compitió tras ganar el Giro de Italia y terminar en tercer sitio del Tour de Francia, el cual su compañero Geraint Thomas conquistó. Froome y Thomas participarán en el Tour de Gran Bretaña, de ocho etapas, a partir del 2 de septiembre.La tercera etapa se corre el lunes, en un tramo montañoso de 178,2 kilómetros desde Mijas hasta Alhaurín de la Torre. La carrera de tres semanas concluye en Madrid el 16 de septiembre.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.