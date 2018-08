Tras susto, remonta el Madrid y aplasta al Girona

Madrid.- El Real Madrid se llevó un susto, pero Karim Benzema y Gareth Bale continuaron manteniendo a flote a la ofensiva que se quedó huérfana de Cristiano Ronaldo.Benzema marcó un doblete con el que el Real Madrid remontó y aplastó 4-1 al Girona ayer, en la segunda fecha de la Liga española.El delantero Borja García abrió el marcador por el Girona apenas a los 16 minutos, con una soberbia definición dentro del área.Pero a lo Panenka, el zaguero Sergio Ramos convirtió el primero de dos penales ejecutados por los merengues a los 38. El francés Benzema hizo bueno el segundo penal de la remontada a los 51, y cerró la cuenta de la goleada a los 81, mientras que el galés Bale fue autor del tercer tanto a los 58.“El equipo es el que está funcionando, y así llegan los goles de tu equipo, en este caso en la figura de Bale, Benzema y Sergio también, pero lo importante es que lleguen, no quién los meta”, consideró el entrenador madridista Julen Lopetegui. “En definitiva, es el equipo el que ha conseguido el triunfo”.Con la victoria, el Real Madrid tomó el primer puesto de la Liga con seis puntos y mejor diferencia de goles respecto al Barcelona, que tiene la misma cantidad de unidades.El Girona se fue adelante después de que Cristian Portugués desbordó por la izquierda y efectuó un disparo, desviado por la zaga. El esférico quedó a merced de García, quien definió con un soberbio derechazo.Cuando el Madrid era claramente dominado en la primera mitad, se presentó una falta de Marc Muniesa sobre Marco Asensio, que abrió la puerta para la igualdad. Ramos realizó un suave cobro del penal por el centro del arco en la recta final de la primera parte.Asensio volvió a ser factor con un nuevo desborde por sector derecho. Cuando llegaba a la línea final, fue derribado por Pere Pons, para que se marcara el segundo penalti.En esta oportunidad fue Benzema quien realizó un buen cobro, rasante y junto al poste izquierdo para consumar la remontada a los 51.“Nos han metido un gol y han tenido el segundo, y luego no nos hemos encontrado con dos penaltis, los hemos producido a base de jugar y de tener fútbol”, afirmó Lopetegui.Con la ventaja llegó la tranquilidad y fue en un brillante contragolpe que el Real Madrid amplió su delantera. Isco recibió en el centro del campo un despeje del arquero costarricense Keylor Navas y mandó un trazo a Bale, quien se enfiló para efectuar un disparo que se anidó en las redes.Benzema cerró la goleada al mandar a las redes un centro que recibió dentro del área sin marca a los 81, jugada que fue revisada por el VAR y en la que no se determinó que el delantero galo estuviera en posición adelantada.

