'Demoledora' promesa

Deisy Alejandra Chávez fue una niña hiperactiva que frecuentemente se veía involucrada en riñas con compañeros de escuela varones. Ese fue el principal motivo por el que sus padres decidieron acercarla al deporte de los guantes y costales.Con el paso del tiempo se convirtió en una de las mejores representantes de Ciudad Juárez del boxeo amateur. Ahora se prepara para debutar en el profesionalismo.La pugilista fronteriza conocida como ‘La Demoledora’ estará presente en la cartelera que se llevará a cabo en esta ciudad, a principios de octubre.“Yo era muy vaga y me metieron al boxeo para que me aplacara un poquito y para que supiera defenderme”, comentó la deportista de 20 años de edad.“Mi madre buscó acercarme al deporte, ella conocía al ‘Tacubayo’ y primero me llevó con él, después me llevaron con el entrenador Castillo, quien es muy estricto”, dijo la ganadora de la presea de plata en la Olimpiada Nacional del 2016, que se realizó en Tijuana.Así, bajo la supervisión de su entrenador Gerardo Castillo, la juarense busca consolidarse en un futuro no muy lejano entre las nuevas figuras del pugilismo femenil mexicano.Con 18 peleas dentro del boxeo amateur, 15 ganadas por la vía del cloroformo y tres derrotas, Deisy ha demostrado su talento para derribar adversarias con los puños, luego de adjudicarse, en varias ocasiones, el Torneo Guantes de Plata, que organizaba José ‘Chato’ Gómez.La deportista fronteriza, quien agradeció el apoyo incondicional de sus padres, entrena en el gimnasio José Ángel ‘Mantequilla’ Nápoles, que se encuentra en el interior del gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.Dueña de un carácter extrovertido, Deisy, que pelea en la categoría 54 kilogramos, reconoce el gran apego que siente por este deporte, que ha sido un parteaguas en su vida y en el que ahora espera sobresalir profesionalmente.

