Quinto lugar para 'Checo'

Guadalajara— Al celebrar su quinto lugar en Spa Francorchamps, el piloto mexicano Sergio Pérez destacó el rebase en la primera vuelta sobre su compañero de equipo, Esteban Ocon, como estrategia clave para el resultado final.“Como sabemos, la arrancada aquí es casi el 30 por ciento de dónde acabes, te tienes que posicionar bien en la curva cinco, fue justo lo que hicimos”, recordó Checo, quien partió en la cuarta posición en la parrilla con el Force India que por primera vez compitió con nueva administración.Al superar a Ocon en la primera vuelta, el tapatío se colocó en tercera posición, lugar que mantuvo durante las primeras 10 vueltas.“Veníamos detrás de Esteban, cuando intento ir por dentro me cierra la puerta, debí soltar (el acelerador) y luego me voy por fuera y hago una muy buena maniobra y el ritmo era impresionante, creo que lo demostramos, que el ritmo era superior y contento con el resultado”, explicó Checo para la cadena Fox Sports al finalizar la carrera.Para Sergio fue su Gran Premio 150 en la Fórmula Uno, lo que le valió sumar 10 puntos y rebasar así los 507 en toda su trayectoria.Pérez reconoció no haberse resistido al rebase de Max Verstappen en la zona de DRS en la vuelta 10, aunque sí buscó competir y oponerse más al Mercedes de Valtteri Bottas, al que aguantó en los espejos hasta la vuelta 40.“Teníamos que saber escoger nuestras batallas, al final yo venía dando un ritmo impresionante para intentar quedar por delante de Bottas, pero no se puede y creo que maximizamos el resultado. En general creo que tuvimos puntos importantes para el equipo”, agregó Checo.Mientras que Verstappen con un mejor auto con el Red Bull terminó en el podio con la tercera posición, Bottas quien había arrancado en el lugar 17 por una penalización por cambio de motor en el Mercedes, remontó posiciones hasta terminar en cuarto por delante del mexicano.

