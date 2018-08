Gana la Juve sin ayuda de Ronaldo

Turín— La Juventus triunfó por 2-0 este sábado contra el Lazio en la segunda jornada de la Serie A italiana, con el portugués Cristiano Ronaldo que no logró marcar en su primer partido ante su nueva afición.Un gol del bosnio Miralem Pjanic en la primera mitad y otro del croata Mario Mandzukic en la segunda, acabaron con el Lazio y permitieron a la Juventus seguir con el pleno de puntos tras la victoria lograda la semana pasada en el campo del Chievo Verona.Cristiano, que había marcado en sus estrenos como local con el Sporting Lisboa y el Real Madrid, realizó otra prestación positiva y rozó el gol en dos ocasiones claras, pero todavía tendrá que esperar para celebrar sus primeras dianas en la Serie A.El encuentro se disputó en un Allianz Stadium completamente lleno, por el que no quedaban entradas desde hace días, y en un ambiente de enorme entusiasmo por ver a Cristiano saltar al campo con la camiseta blanca y negra de la "Juve".La afición turinesa acompañó con cánticos y aplausos cada toque de Cristiano, que salió de titular junto a Mandzukic y Federico Bernardeschi, con el argentino Paulo Dybala, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el brasileño Douglas Costa que fueron suplentes.Los turineses se medían con un Lazio que el año pasado se había impuesto en el Allianz Stadium y que empezó con coraje, obligando al meta polaco Wojciech Szczesny a una gran parada para mantener la igualdad en el 11, tras un disparo del bosnio Senad Lulic.Tras un cuarto de hora complicado, Juventus empezó a crear peligros a la defensa del Lazio y dio el primer aviso concreto en el 18', cuando un remate del alemán Sami Khedira se estrelló contra el poste.Liderado por la técnica de Bernardeschi, que rozó el gol con un zurdazo curvado en el 19', la "Vecchia Signora" siguió apretando y subió el 1-0 al marcador a la media hora, cuando Pjanic recogió un balón suelto fuera del área y definió con la pierna derecha desde los 18 metros para superar al guardameta albanés Tomas Strakosha.Con ese gol y con un Cristiano todavía bajo control de la defensa del Lazio, la Juventus se fue al descanso con una importante ventaja y con la necesidad de ampliarla en la reanudación, ya que los visitantes habían mostrado tener calidad suficiente para crear problemas en zona ofensiva.Y los turineses impusieron su ley en la reanudación, al anular casi completamente al Lazio, que solo asustó a los locales con un derechazo del español Luis Alberto desde fuera del área, y al crear repetidamente ocasiones de gol peligrosas.La primera legó en el 54' y la desaprovechó Mandzukic tras un gran centro de Cristiano, mientras que el propio delantero portugués chocó contra una providencial parada del meta Strakosha en el 71', que le negó el posible 2-0.La defensa del Lazio empezaba a temblar y el 2-0 llegó cuatro minutos después, cuando Mandzukic firmó su primer gol de la temporada.El portugués Joao Cancelo centró desde la banda derecha y Cristiano, solo delante de la línea de gol, falló el impacto con el balón; el primero en llegar en el rebote fue Mandzukic, que empujó el esférico entre las mallas para encarrilar definitivamente el choque (75').En el tramo final, Cristiano siguió liderando unos buenos contragolpes de la Juventus, pero no tuvo la alegría de estrenarse con gol ante su nueva afición.A pesar de eso, Ronaldo disputó un partido positivo en un equipo que arrancó la nueva campaña con dos victorias en dos partidos, para confirmar su papel de favorito para la consecución del octavo título liguero consecutivo.

