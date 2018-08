Con sabor a victoria

Ciudad de México.- El delantero Henry Martín salió del banquillo en la segunda mitad para anotar un gol en la agonía y el América con nueve jugadores rescató ayer un empate de 2-2 ante Pumas por la séptima fecha del torneo Apertura mexicano.Fue un partido de ida y vuelta en el marcador entre los rivales de la capital en el Estadio Azteca. América no pierde ante Pumas desde el torneo Apertura 2015, cuando cayó 3-0.El chileno Felipe Mora adelantó a los visitantes Pumas a los 17 segundos, Oribe Peralta niveló el encuentro a los 32 y el paraguayo Carlos González consiguió un gol a los 72 que parecía darle el triunfo a los universitarios. Pero Martín conectó un remate de cabeza a los 90 para decretar la igualdad.Martín ingresó al partido a los 76 por el zaguero Luis Reyes. Para entonces las Águilas estaban con nueve jugadores tras las expulsiones del colombiano Roger Martínez (38) y del paraguayo Bruno Valdez (67).“Estoy contento con la actitud y determinación mostrada porque tengo un equipo que ya entendió la actitud que hay que poner”, dijo el entrenador de las Águilas, Miguel Herrera. “Este equipo no para de luchar, no baja los brazos y aún con menos hombres la actitud no cambia, ahora eso debemos mostrarlo cuando tengamos once”.Las Águilas, que tienen tres partidos al hilo sin triunfos, alcanzan 11 puntos y se colocan en la quinta posición de la tabla, un puesto por encima de Pumas, que alcanza cuatro encuentros sin poder ganar y también tiene 11 unidades.El empate dejó un sabor amargo en el campo de Pumas, que por segunda temporada consecutiva insinúa desteñirse luego de un inicio prometedor en el torneo.“Nos faltó finiquitar el partido y hacer otro gol, nos faltó mantener la concentración todo el tiempo”, dijo el entrenador de los universitarios, David Patiño. “Hoy es un empate que sabe a derrota porque la realidad es que perdimos dos puntos”.A media semana, Patiño puso en duda su continuidad por el bache que atraviesa el equipo y la presión aumentará porque optó por defender su ventaja ante un rival con dos jugadores menos.Monterrey 1, Morelia 1Con un tanto del paraguayo Carlos Ferreira en los minutos finales, Morelia empató 1-1 ante un Monterrey que se quedó cerca de convertirse en nuevo líder del campeonato.El colombiano John Stefan Medina a los seis minutos y Luis Madrigal a los 28 marcaron goles para adelantar a Rayados pero el chileno Rodrigo Millar descontó a los 31 y Ferreira empató a los 86 para Monarcas.Monterrey arriba a 16 puntos y se mantiene segundo de la tabla con la misma cosecha que el líder Cruz Azul, que tiene una mejor diferencia de goles y un partido pendiente el domingo ante el campeón Santos.Morelia suma 12 puntos y se trepa a la cuarta posición.Pachuca 2, Puebla 0Antes, en Pachuca, goles de los volantes Víctor Guzmán y Erick Gutiérrez en la segunda mitad le dieron a Pachuca un triunfo de 2-0 sobre Puebla.Guzmán remeció primero las redes con un remate de cabeza a los 47 minutos y Gutiérrez le dio rumbo al encuentro con un tiro de media distancia a los 76 minutos. Guzmán ha marcado tres goles en los últimos tres encuentros.Pachuca extendió a cuatro su racha de partidos sin derrotas y con sus ocho puntos se coloca provisionalmente en la décima posición.Puebla sufrió su cuarto revés del campeonato y permanece con siete unidades, en el 14to escalón.En otros resultados: Veracruz venció 1-0 a Tijuana y Tigres igualó 1-1 con Necaxa.

