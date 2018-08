Salva Barcelona los puntos

Valladolid, España.- Barcelona obtuvo su segundo triunfo, apenas 1-0, ante un Valladolid que jugó al tú por tú y que, de no ser por el VAR, habría rescatado el empate.Aunque fueron los catalanes quienes más oportunidades generaron al frente, los locales sorprendieron con una postura agresiva y sacaron más de un susto al vigente campeón de España.Ousmane Dembélé fue el blaugrana más peligroso, y fue justo él quien marcó el tanto de la victoria al tomar un balón que Sergi Roberto le bajó después de un centro largo de Luis Suárez y disparar con fuerza para vencer al arquero.“Está claro que corta un poco el juego y corta las celebraciones pero es lo más justo posible”, comentó el volante azulgrana Sergio Busquets sobre la tecnología. “Si era fuera de juego, era fuera de juego. Son puntos importantes para nosotros. Se pueden perder Ligas aquí y era mejor ganar”.Ya en tiempo de compensación, un cabezazo de Keko puso a temblar a los catalanes, pero mediante el videoarbitraje se determinó que fue en posición adelantada, por lo que los tres puntos se quedaron con el Barsa.El mal estado de la cancha molestó a los blaugranas, y Gerard Piqué aprovechó para lanzar un dardo por la polémica de jugar partidos en Estados Unidos.“El partido ha sido trabado por el estado del campo. Desde LaLiga no van a comentarlo, pero si queremos vender el producto fuera, primero hay que mirar lo que tenemos en casa”, dijo el central.En otro partido, el Betis del mexicano Andrés Guardado no pudo pasar del empate a cero en su visita al Alavés, con lo que sumó su primer punto en LaLiga.Guardado, quien salió al campo como capitán del conjunto, disputó los 90 minutos.También ayer Antoine Griezmann anotó su primer gol desde que se consagró campeón del mundo con Francia en julio y le dio al Atlético de Madrid la victoria 1-0 ante el Rayo Vallecano.En el duelo de equipos de la capital, Griezmann recurrió a su botín izquierdo para puntear el cabezazo de Stefan Savic y desnivelar el marcador en el Estadio Wanda Metropolitano a los 63.Aterriza Reyes en el FenerbahceEstambul, Turquía.- Diego Reyes se convirtió en el nuevo jugador del Fenerbahce, terminando así su búsqueda de equipo en Europa.El defensa de 25 años fue anunciado ayer por el cuadro turco, con el cual jugará además de la Liga y Copa la Europa League, justa a la cual la institución está clasificada a la fase de grupos.Reyes, que terminó vínculo con el Porto antes del verano, batalló para encontrar equipo en el Viejo Continente al grado de que comenzó la nueva temporada y seguía sin firmar.El Fenerbahce se convierte en su cuarto club europeo luego de vestir las playeras de los Dragones, la Real Sociedad y Espanyol.

