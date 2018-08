Luce Roethlisberger

Pittsburgh.- Ben Roethlisberger destacó en uno de sus más breves cameos de pretemporada, lanzando para 114 yardas y un touchdown mientras que a los Acereros de Pittsburgh les fue fácil vencer a los Titanes 16-6 ayer.El nuevo coordinador ofensivo de Pittsburgh, Randy Fichtner, no desaprovechó la única participación de Roethlisberger en un partido de exhibición en anticipación al partido de apertura de temporada regular del 9 de septiembre en Cleveland. Roethlisberger completó 11 de 18 pases durante tres avanzadas, incluyendo un pase de 32 yardas dirigido a Justin Hunter para anotar a finales del primer cuarto.Mientras tanto el mariscal de los Titanes, Marcus Mariota, batalló mucho contra la defensa de Pittsburgh. Mariota completó cinco de ocho pases por 43 yardas al jugar por casi la mayor parte de la primera mitad. Falló un pase completamente abierto dirigido a Corey Davis, una jugada que habría terminado en un touchdown en la primera avanzada de Tennessee, y su participación terminó a finales del segundo cuarto, cuando el corredor novato de los Acereros, Terrell Edmunds, interceptó un pase elevado que iba dirigido a Taywan Taylor.Los Titanes no hicieron mucho en el juego por tierra para restarle algo de presión a Mariota. Derrick Henry y Dion Lewis se combinaron para conseguir 23 yardas en ocho acarreos. El único touchdown de Tennessee fue conseguido con un pase de anotación de tres yardas de parte de Blaine Gabbert dirigido al ala cerrada Anthony Firkser en el último cuarto.Texanos 20, Carneros 21Los Angeles.- El novato John Kelly corrió para 64 yardas y dos touchdowns, los Carneros de Los Angeles debutaron brevemente a sus nuevos jugadores estrella con una victoria de pretemporada de 21-20 sobre JJ. Watt y los Texanos de Houston.Aunque los Carneros descansaron a 10 titulares ofensivos por tercer partido consecutivo de pretemporada, las tres adquisiciones de temporada baja de la defensa de Los Angeles jugaron en el Coliseo. Ndamukong Suh y los esquineros Marcus Peters y Aqub Talib vieron algo de acción a comienzos de primer cuarto antes de regresar a la banca.Watt también fungió como titular y consiguió un tacleo en su primera participación en el campo desde que se fracturó una pierna en el quinto partido de la temporada pasada de los Texanos. El tres veces jugador defensivo del año de la NFL no tuvo la oportunidad de ver al actual acreedor del reconocimiento, Aaron Donald, quien está en su segunda resistencia consecutiva a firmar contrato con los Carneros.Jefes 20, Osos 27Chicago.- El entrenador de los Osos, Matt Nagy, decidió descansar a sus titulares para el penúltimo partido de pretemporada en lugar de aprovechar dicho partido para hacer algunos ajustes previos a la temporada regular.Y los jugadores de reemplazo demostraron que ellos también están listos para la temporada regular.Chase Daniel dirigió avanzadas de anotación en sus tres primeras posesiones y los Osos vencieron a los Jefes de Kansas City 27-20.

