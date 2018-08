Colón, a lista de inhabilitados de Rangers

San Francisco.- El pitcher Bartolo Colón, de los Rangers de Texas, fue enviado a la lista de inhabilitados por 10 días debido a distensión en la zona lumbar.El dominicano de 45 años tiene foja de 7-11 con efectividad de 5.45. Los Rangers tomaron la medida, retroactiva al martes, antes del juego del viernes en San Francisco.La apertura de Colón fue cancelada el pasado domingo en un duelo con los Angelinos debido a rigidez en la espalda. El derecho lanzó el lunes en Oakland y fue apaleado con 10 imparables y siete carreras en cinco entradas. Colón había ganado dos aperturas en fila tras perder cinco juegos seguidos.El manager de los Rangers, Jeff Banister, informó que no se cree que la lesión sea seria, y explicó que Colón se reincorporará a la rotación una vez que salga de la lista de inhabilitados.“Es más que nada una distensión”, aseveró Banister. “Así que sentimos que era una oportunidad de darle un descanso extra y de poder ascender a un jugador de posición que nos ayudara en un campo de la Liga Nacional”.A inicios de este mes, Colón se convirtió en el lanzador latinoamericano con más triunfos en la historia de Grandes Ligas. El dominicano logró su 246ta victoria, para superar la marca del nicaragüense Dennis Martínez.Los Rangers ascendieron al jugador de cuadro dominicano Hanser Alberto, de la filial en Round Rock de categoría Triple A, antes de enfrentar a los Gigantes.Manager Rentería se reincorpora a Medias BlancasDetroit.- El manager Rick Rentería regresó al dugout de los Medias Blancas de Chicago luego de recibir autorización médica para retomar sus actividades con el equipo.Rentería, de 65 años, se ausentó por cuatro juegos tras sentir mareos el lunes en Minnesota, pero se reincorporó a los Medias Blancas para el partido del viernes por la noche en Detroit.El entrenador asistente Joe McEwing dirigió al equipo de manera temporal ante la ausencia de Rentería. Se había preparado para hacerlo de nuevo el viernes, y un par de horas antes del encuentro señaló que no estaba seguro si el manager llegaría a tiempo para el primer juego de la serie ante los Tigres.“Él viene en camino justo ahora”, había declarado McEwing, con quien el equipo tuvo una marca de 2-2. “Se encuentra en el vuelo en este momento, y esperamos verlo de nuevo pronto. Todos nos sentimos muy emocionados”.Rentería había sido sometido a exámenes médicos en Chicago, pero los Medias Rojas informaron que todos los estudios ya han terminado.Chicago también jugará en Detroit sábado y domingo.“Dadas las circunstancias, no es la manera de abordarlo, pero ha sido divertido”, señaló McEwing. “Ha sido muy divertido. Nos preparamos de la misma forma”.

