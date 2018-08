Baluarte del equipo Inditas Guerreras de Ciudad Juárez, que conquistó el título de la Liga de Basquetbol Estatal Femenil la temporada pasada, Brisa Silva Rodriguez fue parte de la Selección Mexicana que recientemente obtuvo la medalla de bronce en el Centro Basket 2018, que se llevó a cabo en Puerto Rico.Con la adquisición de ese metal de tercer lugar la jugadora originaria de Rosario, Sinaloa volverá al basquetbol del estado de Chihuahua, pero ya no estará con la escuadra juarense.Una fuente cercana a la selección tricolor informó que Brisa tiene contemplado su regreso al basquetbol chihuahuense, pero su futuro inmediato está con las Manzaneras de Cuauhtémoc.Ayer, poco antes de tomar el avión con destino a México, la seleccionada nacional contestó su teléfono celular, pero tras arribar a territorio mexicano ya no atendió las diversas llamadas que se le hicieron.La misma fuente que aseguró que Silva Rodríguez ya no jugará con Inditas Guerreras también declaró que además del equipo de las Manzaneras, Delicias se está armando de buena manera para encarar la temporada 2018.Allá en Puerto Rico el conjunto tricolor estuvo integrado por Alejandra Arellano, Jacqueline Luna, Kimberly Taylor, Paola Beltrán, Brisa Silva, Sofía Moreno, Michelle Pardo, Gladiana Ávila, Casandra Ascencio, Jazmín Valenzuela y Claudia Ramos.Brisa brindó su mejor actuación dentro del Centro Basket en el partido en el que la escuadra azteca cayó 71-66 ante el anfitrión Puerto Rico.Silva anotó cuatro de ocho triples y finalizó con 16 puntos y nueve rebotes; mientras ella estuvo en la duela, México sacó una ventaja de cinco unidades, fue la líder mexicana en ese rubro.En el encuentro por la medalla de bronce, México regresó de una desventaja de doble dígito, para finalmente derrotar a República Dominicana, 85 a 81.Fue un gran desempeño colectivo de las jugadoras nacionales y pudieron vencer las barreras y limitaciones que han privado en el basquetbol femenil mexicano.Con el conjunto tricolor también estuvieron el entrenador fronterizo Jesús Aragón, que cumplió con el rol de asistente dos del estratega Pedro Ramos y Abril García, quien es la coordinadora nacional de las selecciones femeniles.

