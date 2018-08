La novena edición del Maratón Internacional de Juárez, que se realizará el domingo 21 de octubre, tendrá un importante y atractivo plus.La justa, que espera la intervención de 3 mil competidores, será clasificatoria para Juegos Panamericanos de Lima, Perú, a celebrarse el próximo año.Para convertirse en seleccionado a Juegos Panamericanos, en la rama varonil se debe dar una marca por debajo de las 2 horas con 20 minutos, y de 2 horas con 40 minutos, en la femenil.En la edición anterior, José Luis Morales Soto, presidente de la comisión de carreras de ruta y campo traviesa de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, adelantó que, el siguiente nivel de este maratón era precisamente hacerse de la etiqueta como evento clasificatorio o selectivo para otras competiciones.“El maratón de Ciudad Juárez ha venido creciendo año con año con este comité organizador, que tiene a Federico Mendoza al frente. Han cuidado varios aspectos, el principal de ellos, que tiene que ver con la atención a los corredores”, comentó el directivo de la FMAA.Morales Soto señaló que debe ser igual de importante el corredor que llega en primer lugar, como el que lo hace al último, y deben recibir la misma atención en hidratación, protección, servicios médicos, entre otros aspectos técnicos, situación que tiene bien cubierta el maratón de esta frontera.“Todos los registros llegan a la Federación Mexicana, porque viene un visor año con año, y en los registros hemos visto el crecimiento de este maratón en todos los aspectos en que lo hemos evaluado”, dijo.Que el Maratón Internacional de Juárez accediera a estos estándares de competencia no estaba condicionado por la cantidad de participantes, ni la bolsa en efectivo que reparte en cada edición.“El maratón más numeroso no es por fuerza el mejor organizado, eso no es así. Afortunadamente el de Juárez sí cuenta con un excelente nivel de organización, la Federación no establece sus criterios por cantidad, sino por la calidad”, aseveró el dirigente.El próximo miércoles 29 de agosto está programada la presentación oficial de esta competencia internacional, y ahí se darán a conocer los pormenores y detalles para esta nueva edición.La distancia es certificada y homologada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo A.C, la Asociación de Maratones y Carreras de Ruta y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.El maratón consta de un recorrido de 42 kilómetros con 195 metros; en el medio maratón se debe recorrer una distancia de 21.975 kilómetros.

