Barcelona.- La decisión de Chris Froome de no revalidar su título de la Vuelta a España y los problemas físicos de otros rivales le abren la puerta a Nairo Quintana para conquistar este Grand Tour por segunda vez.Quintana superó a Froome para coronarse en la Vuelta de 2016, pero el colombiano no ha podido trasladar esa victoria y otros éxitos en el Tour de Francia.El mes pasado, Quintana completó el Tour con un decepcionante décimo puesto. Sus aspiraciones al título se esfumaron de entrada cuando en el primer día de la carrera sufrió un percance con las ruedas de su bicicleta y se rezagó considerablemente. Pero si la suerte está de su lado, la edición número 73 de la Vuelta, que arranca hoy, se presenta favorable para Quintana.El colombiano de 28 años ganó una etapa de montaña en el Tour, pero deberá cuidarse de problemas mecánicos y defenderse en las dos fracciones de contrarreloj en la Vuelta para poder llevarse la victoria.“El Tour lo preparé bien, pero las cosas no salieron como queríamos”, dijo Quintana. “Ahora en la Vuelta tengo ganas de hacer algo bueno, pero para ello también espero que acompañe la suerte”.“Que me den como favorito es normal, lo asimilo con naturalidad y espero demostrar en la carretera por qué se me considera candidato al maillot rojo en Madrid”, añadió.Quintana también ganó el Giro de Italia en 2014.Su equipo Movistar también incluye al español Alejandro Valverde, el campeón de la Vuelta de 2009 que podría asumir la iniciativa a sus 38 años en caso que Quintana trastabille.SKY, SIN FROOME Y THOMASDespués de ganar los últimos Grand Tours, el equipo Sky de Froome parece conforme con ceder a sus rivales la lucha por el título en la Vuelta, que largará en la ciudad sureña de Málaga.Froome y el reinante campeón del Tour Geraint Thomas renunciaron a España y en cambió competirán en el Tour de Gran Bretaña, de ocho etapas, a partir del 2 de septiembre.En lugar de Froome y Thomas, Sky será encabezado por Michal Kwiatkowski y David de la Cruz.LESIONADOSFiguras como Vincenzo Nibali (Bahrain Mérida), Richie Porte (BMC) y el colombiano Rigoberto Uran (EF Education First) compiten en España tras abandonar el Tour por caídas.Porte se fracturo la clavícula en la novena etapa, en la que Uran se lastimó el brazo izquierdo y la pierna para eventualmente abandonar en la 12da etapa. Nibali también quedó fuera en la 12 por la fractura de una vértebra en el ascenso al Alpe d’Huez.

