Chihuahuas de El Paso vencen a Rainers de Tacoma

Los Chihuahuas de El Paso vencieron anoche a los Rainiers de Tacoma 3-1 y suman diez victorias de manera consecutiva, lo que representa una nueva marca en la historia del equipo. Ahora los paseños están a una victoria o una derrota de las Abejas de Salt Lake para asegurar por cuarto año consecutivo el título de la División Pacífico Sur en la Liga de la Costa del Pacífico.Anoche las Abejas vencieron 7-5 a los Grizzlies de Fresno.Un sencillo productor de Shane Peterson en la segunda entrada puso a Raffy López en la registradora con la primera carrera del partido para los Chihuahuas.La ventaja mínima se mantuvo hasta la parte alta del octavo episodio cuando una rola al cuadro de Francisco Mejía mandó a Javy Guerra al home para el 2-0. Pero en la parte baja de ese episodio un elevado de sacrificio de Guillermo Heredia permitió que Gordon Beckham anotara la única carrera de los Rainiers.En la parte alta de la novena entrada, Brett Nicholas pegó una rola al jardín derecho con la que impulsó a Peterson al home para el 3-1 definitivo.Esta noche, a partir de las 8:05 pm, los Chihuahuas juegan el segundo partido de esta serie. El triunfo les dará el título de la división, sin importar que las Abejas vuelvan a vencer a los Grizzlies. Pero también si Salt Lake pierde, el banderín divisional se quedará una vez más en El Paso, sin importar que pierdan ante los Rainiers.Eric Lauer en etapa de rehabilitación abrió el partido por los Chihuahuas y tuvo una labor de tres entradas y un tercio, en las que permitió dos hits, regaló tres bases, ponchó a tres y no tuvo decisión. El triunfo fue para Colten Brewer (3-4), que en dos entradas completas toleró dos hits, caminó a uno y ponchó a dos. Carter Capps sumó su segundo salvamento al retirar el orden a los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada.El Paso 3, Tacoma 1123 456 789 C H EEl Paso 010 000 011 3 9 0Tacoma 000 000 010 1 6 2PG: Brewer (3-4), PP: Lawrence (7-4), SV: Capps (1)Para hoyEl Paso en Tacoma8:05 pm, Cheney StadiumRadio: KROD 600 AM

