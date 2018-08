Eleva sus metas

Escrita una página de gloria e inscrito su nombre como el primer medallista de oro en los tres mil metros con obstáculos (9:11.12 minutos) en los Juegos Panamericanos Universitarios en Sao Paulo, Brasil, a fines del mes anterior, el atleta local Daniel Reyes tiene ante sí nuevos desafíos y ambiciosas metas a cumplir en el plano internacional para el año próximo, los cuales pondrán a prueba su capacidad y calidad en las pistas.“Queremos calificar a Universiada Mundial en la prueba del medio maratón, para los Juegos Panamericanos en los tres mil con obstáculos, si se llega a dar la oportunidad, o se llega a dar el tiempo que nos exige la Federación Mexicana de Atletismo, calificar al mundial libre que se celebra en Qatar”, expuso.Daniel manifestó que dará el extra para lograr estos objetivos.“Son metas muy grandes, igual yo me propongo a entrenar y a esforzarme un poquito más para estar en esos eventos”, declaró el deportista de 21 años y 1.70 metros.Reyes Morales, quien además del metal dorado en la citada prueba logró bronce en los 5 mil metros (14:50.33 minutos), en Brasil, destacó que junto con su entrenador José Miguel Solís, año con año se plantea metas fijas y mentalizado en cumplirlas, trabaja fuerte día a día en los entrenamientos que realiza en el Estadio 20 de Noviembre.Acreedor a la medalla de oro en la Universiada Nacional ‘UAEM 2018’ en 3 mil obstáculos con un crono de 9:22.86 minutos en abril anterior, y ganador del Premio Municipal de la Juventud ‘MAASS’, Daniel ya finalizó la temporada atlética en las pistas y ahora se enfoca en la ruta.Líder en el Circuito Atlético Pedestre Municipal, Reyes tomará parte el dos de septiembre en la edición 50 de la Carrera de la Amistad en esta ciudad, donde tratará de terminar con la hegemonía keniana.Irá el siete de octubre al 21 K Oxxo a Chihuahua, y el 21 de ese mes correrá el medio maratón en la novena edición del Maratón Internacional Gas Natural de Juárez, evento selectivo a ‘Perú 2019’.Reyes Morales consideró que el citado oro en Brasil, en la justa panamericana universitaria, es el logro más grande y significativo en su carrera hasta ahora.“Fue algo que hasta ahorita es mi mayor logro, qué mejor que hacer historia siendo el primer corredor en ganar la medalla de oro en tres mil con obstáculos y así mismo, que sea por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez”, expuso.Esta conquista lo motiva a seguir adelante, a no aflojar el paso jamás.Incluso, aspira a volver en el 2020 a los Juegos Panamericanos Universitarios.“Eso se queda ahí en el historial, igualmente queremos en dos años que se vuelvan a realizar los Juegos Panamericanos Universitarios volver a hacer historia y, por qué no, ir por el récord –8:33 minutos–”, manifestó.Tras un mes de preparación y concentración previa en el CODE, en Guadalajara, Jalisco, donde estuvo lejos de su familia antes de viajar a Brasil, Daniel puso en perspectiva la conquista de las dos medallas en Sao Paulo.“Es un sentimiento grande que no se vive día a día o año con año, entonces, me dejó algo muy grande y con ambiciones más grandes”, declaró.

