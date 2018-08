Responde Bote y ganan Cachorros

Chicago.- El novato David Bote respondió de nuevo, al conectar otro jonrón del gane en la 10ma entrada y poner fin al partido y darle a los Cachorros de Chicago un triunfo ayer por 3-2 sobre los Rojos de Cincinnati –para su tercera victoria consecutiva.Bote se puso abajo en la cuenta de 0-2 antes de mandar el siguiente lanzamiento del cubano Raisel Iglesias por arriba de la barda del jardín izquierdo con un out. El jugador de cuadro bateó en la baja de la novena un grand slam con dos outs para dejar tendido en el terreno a Washington el 12 de agosto.Iglesias (2-2) había hecho siete apariciones consecutivas sin recibir carrera.Jesse Chavez (4-2), el sexto relevista de los Cachorros, lanzó un inning en blanco para adjudicarse la victoria.Daniel Murphy pegó un cuadrangular en el octavo episodio para Chicago, líder de la División Central de la Liga Nacional, y el puertorriqueño Javier Báez dio un sencillo productor en el sexto. Alec Mills lanzó cinco entradas y dos tercios con una carrera permitida en su primera apertura en las Mayores.Nacionales 0, Mets 3Nueva York.- Jay Bruce pegó un cuadrangular de dos carreras en su regreso de una larga estadía en la lista de lesionados, Jason Vargas lució estelar en seis innings y los Mets de Nueva York vencieron 3-0 a Washington para propinar a los Nacionales su segunda blanqueada consecutiva.El venezolano Wilmer Flores aportó un sencillo impulsor y los Mets gozaron de relevos impecables de Seth Lugo y Robert Gsellman en pelota de cuatro hits.Los lanzadores por fin ayudaron a Nueva York a vencer a un rival conocido, el abridor Gio Gonzalez (7-11). El zurdo concedió una sola carrera en siete entradas, pero cayó a foja de 11-2 en el Citi Field y a 15-6 frente a los Mets. Ha perdido 10 de sus ultimas 11 actuaciones en total.Bruce regresó a la alineación antes del partido, luego de perderse mas de dos meses con dolencias de cadera derecha, y los Mets planean poner a prueba al jardinero veterano en la primera base. Pero el tres veces elegido al Juego de Estrellas inició el duelo en su posición regular, el jardín derecho, en su primer juego de Grandes Ligas desde el 17 de junio.Filis 2, Azulejos 4Toronto.- El cubano Kendrys Morales pegó jonrón por quinto juego consecutivo, Billy McKinney bateó un cuadrangular de dos carreras y los Azulejos de Toronto derrotaron 4-2 a los Filis de Filadelfia, que sufrieron su quinto descalabro en seis encuentros.Ryan Borucki (3-3) permitió dos carreras y siete hits en seis entradas y un tercio para que Toronto ganara su cuarto partido en fila.Scott Kingery bateó un vuelacercas solitario por los Filis, pero también fue puesto out en el plato al intentar anotar desde segunda en un sencillo de Roman Quinn con un out en el segundo episodio. El jardinero de los Azulejos, Kevin Pillar, obtuvo su sexta asistencia desde los jardines.Bravos 0, Marlins 1Miami.- Dan Straily se combinó con tres relevistas para aceptar sólo tres hits y los Marlins frenaron una racha de nueve derrotas ante los Bravos de Atlanta con una victoria por 1-0 en Miami.Straily (5-6) aceptó tres imparables, caminó a uno y ponchó a cuatro en seis innings para su primer triunfo desde el 20 de junio. Retiró a los últimos nueve bateadores que enfrentó luego que Freddie Freeman abriera el tercer capítulo con un sencillo. Ese fue el último hit de Atlanta en el juego.El colombiano Dayron Guerrero y Drew Steckenrider trabajaron la séptima y octava entrada, y Adam Conley lanzó una novena perfecta para su primer salvamento en su segunda oportunidad.

