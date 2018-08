El hipódromo Ruidoso Downs informó ayer que el All American Derby incluirá una carrera opcional restringida a las potras, además de una carrera abierta para tresañeros de ambos sexos a partir del 2020. La nueva división será llamada All American Oaks.El nuevo formato para los potrillos de 2017 coronará la división abierta All American Derby en una bolsa de un millón de dólares. Ambas divisiones permanecerán en una distancia de 440 yardas.El Oaks tendrá una bolsa de primer año estimada en 300 mil dólares. Potras tresañeras pueden entrar al Derby abierto o al Oaks.“Este nuevo formato creará una carrera de primer nivel para las potras tresañeras que actualmente no existe, aumentará el número total de nominaciones y aumentará el potencial de ganancias para las potras cuarto de milla”, dijo Jeff True, presidente y gerente general de Ruidoso Down.El 30 de agosto de 2020, la fecha de entrada para las pruebas, el entrenador debe designar si una potra elegible ingresará en el Oaks o en la división Derby abierta. Las pruebas se disputarán para cada división de la carrera, con el All American Derby ofreciendo el First Down Dash Stakes, con bolsa de 100 mil dólares, para los no calificados al Derby.La nominación y el mantenimiento de los calendarios de pago para All American Derby and Oaks seguirán siendo los mismos. Un potro de 2017 debe completar todos los pagos a través del ciclo del All American Futurity para ser elegible para el derby de 2020. Alternativamente, el suplemento para caballos que no hayan sido pagados por completo para el All American Futurity 2019 se mantendrá en 30 mil dólares en febrero de 2020 ó 50 mil dólares en el momento del ingreso a las pruebas. Las nominaciones suplementarias al momento de la inscripción serán de 30 mil dólares para el Oaks y de 50 mil dólares para el Derby.