Berlín.- Pese al cambio de técnico, Bayern Munich y el resto de la Bundesliga ya se saben el final de la película.Con el arranque de la Liga alemana hoy, el gigante bávaro apunta a extender a siete su marcha récord de siete títulos consecutivos en el torneo.“Podemos decir con confianza que queremos ser los campeones de Alemania”, dijo Niko Kovac, el croata que llega procedente del Eintracht Frankfurt para reemplazar a Jupp Heynckes como entrenador del Bayern.Nadie se atrevería a poner en entredicho la convicción de Kovac. Bayern conquistó el título con una ventaja de 21 puntos la pasada temporada y la impresión que no hay nadie que le haga sombra.“Bayern saldrá campeón porque tiene la mejor plantilla”, dijo el entrenador de Schalke Domenico Tedesco, cuyo equipo quedó segundo la pasada temporada.El drama en la Bundesliga parece centrarse en definir los escoltas de Bayern y la repartición de plazas a las copas europeas, amén del descenso.Esta será la primera temporada en la que Hamburgo no tendrá que sufrir con el descenso, dado que finalmente se fue a la segunda división tras años de salvarse con lo justo.Nuremberg y Fortuna Duesseldorf regresan a la máxima categoría y asoman para pelear la salvación con Wolfsburgo, Freiburgo, Mainz, Hannover y Eintracht Frankfurt. Wolfsburgo esquivó el descenso las últimas dos temporadas tras disputar playoffs y vuelve a ser candidato a jugarse la supervivencia tras perder al volante Daniel Didavi, de vuelta con Stuttgart.Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Borussia Moenchengladbach, Leipzig y Schalke son los cinco clubes que podrían exigir al Bayern.El Dortmund estrena técnico, el experimentado Lucien Favre, y varios nuevos fichajes tras otro verano en el que remozó su plantel. Abdou Diallo llegó de Mainz para tapar el hueco dejado tras la salida de Sokratis Papastathopoulos a Arsenal, y el joven zaguero francés podría formar una buena sociedad con Manuel Akanji, quien disputará su primera temporada completa.También se fichó a los volantes Thomas Delaney y Axel Witsel, procedentes de Werder Bremen y el club chino Tianjin Quanjian, respectivamente.“Abrimos un nuevo ciclo y hay que darle tiempo”, afirmó Favre, quien no ve a su equipo con posibilidades de pelear por el título. “Bayern Múnich es el favorito. Eso hay que decirlo”.Leverkusen quedó quinto la pasada temporada tras varios altibajos, algo que su entrenador Heiko Herrlich espera remediar en su segunda campaña al mando.El Gladbach mostró su potencial marcar 11 goles en la Copa de Alemania el domingo, si bien fue contra un club de la quinta división. El artillero francés Alassane Plea firmó una tripleta en su debut oficial tras ser adquirido del Niza. Plea, quien le habría costado al Gladbach una cifra récord para el club de 23 millones de euros (26.3 millones de dólares), anotó 16 goles y y asistió en otros seis en 35 partidos de la liga francesa.Leipzig sufrió con el deber adicional de jugar en Europa en su segunda temporada en la Bundesligas tras su notable segundo lugar en su primer. Buscará consolidarse antes que Julian Nagelsmann de Hoffenheim asuma como técnico la próxima temporada. En tanto, el director deportivo Ralf Rangnick dirigirá al equipo, tal y como lo hizo cuando el club logró el ascenso en 2016.Bayern abrirá la temporada como local ante Hoffenheim, el tercero la pasada temporada y podría darle a los campeones defensores una buena prueba en la primera fecha.

