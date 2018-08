Serena y Venus podrían toparse en 3ra ronda del US Open

Nueva York.- Serena y Venus Williams podrían tener su cita más prematura en un Gran Slam en 20 años, con un posible duelo en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.Si las hermanas se miden frente a frente, la ganadora podría cruzarse con la número uno del mundo Simona Halep en los octavos de final.Fue lo más intrigante en las llaves de los cuadros femeninos y masculinos difundidos tras el sorteo realizado ayer para el último grande de la temporada.Serena regresa a Flushing Meadows tras perderse el torneo en pista dura en 2017, por el nacimiento de su hija el pasado 1 de septiembre. La estadounidense de 36 años ha conquistado seis de sus 23 títulos de Grand Slam en el US Open y quedó como la 17ma cabeza de serie –nueve puestos por encima de su actual ranking.En el cuadro masculino, el número uno mundial y campeón defensor Rafael Nadal debutará David Ferrer en un duelo español y protagonistas de la final del Abierto de Francia 2013.El primer rival de Roger Federer, el segundo cabeza de serie, será el japonés Yoshihito Nishioka.Semifinalista de la pasada edición, el argentino Juan Martín del Potro se estrenará con un jugador surgido de la fase previa y podría chocar con Andy Murray en la tercera ronda. Del Potro acaba de instalarse como número tres del mundo, su mejor posición histórica en el ranking de la ATP.Murray, quien ganó el US Open de 2012, apenas ha disputado siete partidos tras someterse a una cirugía en la cadera que le tuvo frenado durante casi un año. En su primer grande desde Wimbledon 2017, Murray arrancará con el australiano James Duckworth, actual 445 en el ranking.Venus, la hermana mayor de Serena, alcanzó las semifinales del US Open el año pasado y es la 16ta preclasificada de un certamen, en el que obtuvo cinco de sus siete coronas de Grand Slam. Pero le tocó un traicionero debut frente a la rusa Svetlana Kuznetsova, cuyo dos títulos en las grandes citas incluyen el US Open 2014.Kuznetsova recibió una invitación para el cuadro principal del torneo, cuya actividad arrancará el lunes.Serena debutará ante la polaca Magda Linette, 60 en el ranking. Si las hermanas Williams alcanzan la tercera ronda, sería el duelo más madrugador entre ambas en un Slam desde que Venus superó a Serena en la segunda ronda del Abierto de Australia 1998. Ese fue el primer enfrentamiento de las dos en el circuito.En total se han medido en 29 ocasiones –Serena lidera 17-12– y ello incluye nueve duelos en finales de Grand Slam, la más reciente en el Abierto de Australia 2017.Federer podría vérselas en cuartos de final contra el serbio Novak Djokovic (6to preclasificado), el campeón de Wimbledon que le ganó en la final de Cincinnati el domingo pasado y es considerado como el favorito del torneo.Nadal, sin embargo, no está muy seguro que exista un claro favorito.“Están Novak y Roger, que vienen jugando muy bien y gustan jugar en pistas duras”, dijo el español en la ceremonia del sorteo que se realizó frente al río Hudson en el extremo sur de Manhattan.Alexander Zverev (4) y Marin Cilic (7), campeón del US Open 2014, también están en el sector de Federer, al igual que Nick Kyrgios (30), el australiano con quien Federer podría toparse en la tercera ronda.Stan Wawrinka, el campeón del US Open de 2016 que se perdió la pasada edición por una lesión y recibió una invitación para el cuadro principal de este año, se las verá con el búlgaro Grigor Dimitrov (8), en uno de los partidos más atractivos de la primera ronda.

