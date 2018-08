Boston.- David Price lanzó ocho entradas sin aceptar carreras para lograr su quinto triunfo al hilo, respaldado por tres dobles con las bases llenas en el quinto inning de Boston, y los Medias Rojas derrotaron ayer 7-0 a los Indios de Cleveland para dividir su serie de cuatro partidos.Tras perder los dos primeros juegos, Boston ganó dos veces en 20 horas para sacar una ventaja de nueve partidos y medio sobre los Yanquis de Nueva York, con el día libre, en la División Este de la Liga Americana.Los Medias Rojas, que tienen la mejor marca de las Mayores con 90-39, no han perdido cuatro partidos consecutivos en toda la temporada. Son el único equipo en Grandes Ligas que no ha sido barrido.Price (14-6) concedió tres hits contra los líderes de la División Central de la Liga Americana pero ningún boleto, propinando un pelotazo. También recetó siete ponches para después ser ovacionado al salir tras la parte alta de la octava. El zurdo ha permitido cinco carreras en seis aperturas desde el receso del Juego de Estrellas, y con una efectividad de 1.09 que es la más baja de la Liga Americana entre abridores regulares.Adam Plutko (4-4) mantuvo un pulso con Price hasta el quinto, cuando Sandy León bateó un doble por regla en el primer turno y avanzó a tercera con un sencillo de Jackie Bradley Jr. Un out después, Plutko llenó las bases con un boleto y luego permitió un batazo en línea de Blake Swihart por el jardín central-derecho que dejó la pizarra 2-0.Filis 2, Nacionales 0Washington.- Aaron Nola superó a Max Scherzer en un duelo de ases, el venezolano Odúbel Herrera sacudió un jonrón de dos carreras en el séptimo inning y los Filis de Filadelfia doblegaron 2-0 a los Nacionales de Washington.Nola (15-3) estuvo magistral en la pulseada frente al ganador de tres premios Cy Young al permitir cinco hits y un boleto. Sorteó su atolladero más apremiante con su último lanzamiento, ponchando a Bryce Harper con corredores en primera y segunda para poner fin al octavo.Nola acumuló nueve ponches y acabó con efectividad 2.13, el mismo promedio de Scherzer. Junto al as de los Mets Jacob deGrom, son los máximos candidatos al Cy Young de la Liga Nacional esta temporada.Scherzer (16-6) también brilló en el primer duelo de abridores con al menos 150 innings y efectividad de 2.25 desde que John Tudor de San Luis se topó con Dwight Gooden de los Mets el 11 de septiembre de 1985. Scherzer toleró dos hits en siete episodios y ponchó a 10, para consolidarse en la cima de ese renglón en las mayores con 244.Medias Blancas 2, Tigres 7Detroit.- Matthew Boyd cubrió seis innings en blanco, el dominicano Ronny Rodríguez bateó su primer jonrón en Grandes Ligas y los Tigres de Detroit superaron 7-2 a los Medias Blancas de Chicago.Rodríguez también aportó un doble remolcador, y Nicholas Castellanos y Mikie Mahtook jonronearon ante James Shields (5-15). Todos los jonrones de Detroit fueron solitarios en el sexto episodio.Boyd (8-11) permitió seis hits, concedió un boleto y ponchó a seis.El venezolano José Rondón disparó un jonrón de dos carreras en el octavo por los Medias Blancas.Gigantes 3, Mets 1Nueva York.- Madison Bumgarner bateó un doblete productor, lo que representó la única carrera limpia admitida por Jacob deGrom, a quien el as de San Francisco superó también en el montículo, para que los Gigantes vencieran 3-1 a los Mets de Nueva York.Bumgarner (5-5) cumplió su primera aparición en Nueva York desde que lanzó una blanqueada de cuatro hits en el juego de comodines de la Liga Nacional en 2016. Esta vez, el lanzador estelar de San Francisco permitió una carrera y cinco hits en ocho episodios, con ocho ponches y sin boletos.Extendió a 33 innings su racha en el Citi Field sin aceptar anotación, antes de que Todd Frazier disparara un cuadrangular en el comienzo del séptimo capítulo. El espigado zurdo tiene una foja de 7-0 con una efectividad de 1.42 en ocho aperturas contra los Mets –ostenta un récord de 5-0 y una efectividad de 0.59 durante seis aperturas en el parque de Nueva York.DeGrom (8-8) laboró seis innings y abandonó el duelo con un promedio de carreras limpias admitidas de 1.71, el mejor de las Grandes Ligas.Padres 3, Rockies 4Denver.- Ian Desmond sacudió un jonrón de dos carreras cuando había dos outs de la novena entrada, y los Rockies de Colorado superaron 4-3 a los Padres de San Diego, en el retorno del veterano jardinero Matt Holliday.Desmond encontró un splitter del relevista Kirby Yates (4-3), a 88 mph, y envió la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo, después de que Trevor Story había conectado un sencillo en el comienzo del episodio y se había robado la intermedia.Es la segunda vez en su carrera que Desmond pone fin a un duelo mediante un cuadrangular. La otra se remontaba al 2 de mayo de 2012, ante Arizona.Holliday, de 38 años, figuró en la alineación de inicio de Colorado por primera vez en una década, luego de que su contrato fue adquirido del equipo de la Triple A en Albuquerque.

