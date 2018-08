Dirá adiós con la playera de Águilas

Ciudad de México.- Moisés Muñoz cree que estaba destinado a retirarse del futbol con el América, con el que dirá adiós el 9 de septiembre en el Clásico contra Chivas en el Memorial Coliseum de Los Angeles.Las Aguilas le organizaron una conferencia de prensa para anunciar su despedida con el actual equipo, flanqueado por Miguel Herrera y Oribe Peralta, y viendo en primera fila a su esposa Verónica y a sus hijos Diego y Sofía.“Después de casi 20 años de carrera donde me ha tocado vivir un poco de todo: triunfos, fracasos, altas, bajas, reconocimientos, críticas, campeonatos, noches épicas y también noches muy tristes, después de todo esto me quedo con lo más importante: el amor al futbol.“Soy americanista desde pequeño. Es una realidad que nací futbolísticamente en Monarcas, pero desde que tengo uso de razón soy americanista y el haber llegado a este equipo significó mucho para mí, en mi carrera, el haber conseguido los triunfos, todo lo que hice con esta institución fue un extra a mi carrera y lo correcto era poder retirarme con esta institución y agradecer a la misma porque ellos lo ofrecieron”, mencionó el guardameta en el Azteca.Muñoz arrancó su discurso diciendo lo difícil que era ya no vivir el día a día del futbol. Dijo que se va en paz con el futbol, sin rencores y recordando episodios como el difícil descenso con los Jaguares.La mayor estampa en la memoria de ‘Moy’ y de muchos aficionados al futbol es aquel gol en la compensación de la Final de vuelta contra Cruz Azul, que mandó el duelo a tiempo extra y que tuvo final feliz con el título de las Águilas.“Será un cliché o como lo quieran llamar, pero para mí el destino está marcado y era de una u otra forma que me retirara con América”, expresó.Moisés recordó a los clubes en los que jugó, como Monarcas, Atlante, Jaguares, Puebla y por supuesto al América, el club de sus amores.

