Ocupa Asuaje en Padres lugar del mexicano Villanueva

El mexicano Christian Villanueva, exjugador de los Chihuahuas de El Paso, fue puesto ayer en la lista de lesionados por los Padres de San Diego, con altas probabilidades de perderse el resto de la temporada. En su lugar fue llamado una vez más el venezolano Carlos Asuaje, que apenas la semana pasada había sido opcionado por los Padres a la novena paseña.La página web de los Padres reporta que los rayos X revelaron que Villanueva sufrió la fractura del dedo medio de la mano derecha, luego de que una rola al cuadro le botó mal y no la pudo fildear bien, lo que pone en duda el resto de la campaña para él.Los Padres no quisieron poner una posible fecha para el regreso del pelotero oriundo de Guadalajara, pero los doctores establecieron un tiempo de recuperación de tres a cuatro semanas. Así, Villanueva fue puesto en la lista de lesionados de diez días ayer y en su lugar fue llamado de El Paso el segunda base Asuaje.La lesión del tapatío se presentó el martes por la noche cuando intentó fildear una rola al cuadro de Ian Desmond, de Colorado. Luego de un bote, la pelota golpéo la mano derecha de Villanueva, que permaneció en el juego, pero el dedo se le hinchó durante la noche y el miércoles fue enviado a rayos XVillanueva sufrió la lesión el martes por la noche cuando intentó lanzar una gran ventaja desde el bate de Colorado, Ian Desmond. La pelota golpeó a Villanueva con la mano derecha. Permaneció en el juego, pero su dedo se hinchó durante la noche, y lo enviaron a rayos X el miércoles.“Esperemos que la rehabilitación vaya bien y las cosas progresen bastante bien y así pueda regresar y terminar fuerte”, dijo Villanueva. “Definitivamente es frustrante. Siento que había logrado mi ritmo y estaba jugando de la manera que quería jugar”. El llamado de Asuaje no sorprende, al considerar el papel que desempeña en los Padres, proporcionando profundidad dentro del cuadro.

