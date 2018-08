Definen este fin de semana semifinales

Una victoria separa a los Manzaneros de Cuauhtémoc, Dorados de Chihuahua y Algodoneros de Delicias de las semifinales de torneo 2018 “Roberto Cadena Velázquez” de la Liga Estatal de Beisbol.Los playoffs se reanudan hoy en la casa de los equipos que están al frente de sus series, por lo que los visitantes están obligados a ganar para extender sus compromisos.Los Mineros de Parral tienen la ventaja de que no enfrentarán a Daniel Valdez y José Ángel Hernández, pitchers de Cuauhtémoc que estarán suspendidos este fin de semana.En Delicias, los Algodoneros intentarán sacarse “la espina” de no haber podido acceder a las semifinales desde el domingo, cuando el quinto de la serie se les escapó a dos outs del triunfo.Camargo regresó y terminó ganando en extrainnings. Los Mazorqueros ahora intentarán ganar en el estadio Delicias 66, un parque donde, este año, ya incluyendo playoffs, tienen marca de tres victorias y dos derrotas.En la capital del estado, los Dorados de Chihuahua no podrán contar con David ‘Gallo’ Gardea, pues tiene una lesión muscular en su brazo de lanzar, y estará fuera de actividad alrededor de 10 días –comenzando este lapso desde el inicio de esta semana.El cuerpo técnico de los Dorados tendrá que confiar en Fernando Corrales y Jesús Bustamante en el centro del diamante, pero seguirá basándose en su poderosa ofensiva para tratar de vencer a unos Faraones que, al igual que los Mazorqueros, tuvieron que venir de atrás en el juego 5 para seguir con vida en la serie.El juego 6 será a las 19:30 horas.El primer criterio para elegir al mejor perdedor serán los juegos ganados en esta ronda. Si hay un empate, se decidirá por los innings jugados y luego las carreras recibidas. Los Mazorqueros de Camargo tienen ventaja en esto debido a que han jugado entradas extra durante su serie ante Delicias.

