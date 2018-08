Después de que la temporada pasada Ciudad Juárez no tuvo representación en la Liga de Basquetbol Estatal, el coordinador de la justa chihuahuense, Tomás Hernández, dio a conocer que para la campaña 2019 se pudiera dar la intervención de dos conjuntos fronterizos.“Indios regresa y Nativos es el segundo equipo de esa ciudad que pretende participar. Pero estamos esperando las inscripciones, para ya poder determinar cuántos y cuáles equipos son los que van a participar”, dijo Hernández.El comité organizador espera una temporada más competitiva, con la llegada de dos clubes juarenses.Desde antes de terminar la temporada 2018, el equipo Nativos había tenido acercamientos con la Liga para pedir anuencia de participación, presentaron un proyecto que agradó, por lo que es prácticamente un hecho que su integración se dé para el campeonato del próximo año.Respecto a la dirigencia de la Liga, el coordinador comentó que actualmente no tiene presidente, pero se le nombró así a Juan Pedro Santa Rosa, por ser el director del ICHD.La Liga de Basquetbol Estatal de Chihuahua llevó a cabo la primera reunión en la capital del estado, a la que únicamente asistieron cuatro equipos.Se informó que Villa Ahumada está fuera y no tendrá representación el próximo torneo. Existe la posibilidad que el equipo Industriales de Gómez Palacio continúe para el campeonato de 2019, por lo que se le sigue considerando.La convocatoria prácticamente queda igual, con algunos ligeros cambios. La siguiente reunión, tentativamente será el lunes 1 de octubre.En la pasada junta sólo estuvieron presentes Dorados y Centauros de Chihuahua, Pioneros de Delicias y Nativos de Juárez.De manera tentativa, la temporada 2019 iniciará el segundo fin de semana de enero, pero dependerá de la cantidad de equipos que decidan integrarse. (Jesús Rodríguez)

