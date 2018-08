León, Guanajuato— Mauro Boselli fue el verdugo del América. No importa cuándo leas esto.El delantero del León llegó a una centena de goles en la Liga MX y la superó gracias a su doblete en el triunfo del León 2-0 sobre las Águilas.Boselli puede irse en blanco contra Tigres, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Cruz Azul e incluso Mineros, hasta que se topa con los azulcremas, a los que ya ha vacunado en 12 ocasiones."Es un equipo que me sienta bien. Por suerte tengo siempre la fortuna de convertirle goles. Ojalá siga esa racha hasta que deje de jugar", dijo el argentino a Marca Claro.Su gol 100 en la Liga MX tuvo todo su sello. Un cabezazo en el que le ganó la posición al zaguero, en este caso Edson Álvarez, angulado y potente, tanto que Agustín Marchesín sólo se aventó para la foto, al 9', luego del espléndido centro de Fernando Navarro.El segundo tanto no estuvo exento de polémica, ya que el silbante Marco Antonio Ortiz (al que la Comisión de Árbitros designó cuando en primera instancia había elegido a Roberto García Orozco) marcó como penal una falta de Bruno Valdez sobre Maximiliano Cerato.Boselli no tuvo piedad y al 64' meció la red con un potente disparo al poste izquierdo de Agustín Marchesín.El León aprovechó los espacios. Fue un equipo que se defendió bien y sorprendió con sus trazos largos o rápidas combinaciones a la joven defensa azulcrema, de 21 años en promedio. El América no encontró espacios y uno de sus jugadores más creativos, Matheus Uribe, exhibió el coraje al salir de cambio al 53', al impactar una botella de agua en la banca.La Fiera tuvo un partido redondo en el marco de los festejos por su aniversario 74. El cuadro azulcrema terminó hasta con seis elementos de ataque, pero sin un jugador capaz de ser un buen enlace. Si acaso un disparo de Cecilio Domínguez cerca del ángulo superior izquierdo y una media vuelta de Henry Martín pusieron a sudar a una concentrada defensiva.Las Águilas arriesgaron al final, regaló espacios, estaban esperanzadas en una reacción que impidiera que se viera cortada su racha de 7 partidos sin derrota entre Liga y Copa. En este contexto enfrentarán el sábado a otro equipo a la baja, los Pumas.Sin tener su partido más brillante, La Máquina venció hoy 1-0 al Toluca para llegar a 16 puntos en la cima del Apertura 2018.

