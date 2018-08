Enfrenta su batalla

Arlington, Texas— Travis Frederick, el centro de los Vaqueros de Dallas, dio a conocer ayer que fue diagnosticado con un raro desorden neurológico que le provoca debilidad en varias partes del cuerpo, por lo que este jugador, que en cuatro ocasiones participó en el Tazón de Profesionales, no está seguro de cuándo podría regresar a jugar.Frederick comentó que ya recibió dos tratamientos para el síndrome Guillain-Barre en las últimas 48 horas y que el tratamiento continuará durante varios días.“Me siento muy optimista acerca de mi enfermedad y del futuro cercano, ya que me dijeron que la enfermedad fue detectada en una etapa temprana”, comentó Frederick.“Mis doctores me dijeron que en este momento no es posible determinar una fecha para que regrese al campo de futbol, pero espero que pueda hacerlo tan pronto como sea posible”.Frederick, quien tiene 27 años, ha sido titular en 83 partidos, incluyendo tres partidos del playoff, desde que los Vaqueros lo seleccionaron en el Draft al final de la primera ronda del 2013.Es probable que esa racha esté en peligro, ya que el partido inaugural de la temporada regular será en 2 semanas y media, el 9 de septiembre en Carolina.De acuerdo con el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y Derrames Cerebrales, el síndrome Guillain-Barre provoca que el cuerpo ataque a una red de nervios que están alrededor del cerebro y de la espina dorsal.La mayoría de las personas se recupera, aun en el gran número de los casos más severos de esta enfermedad del sistema inmunológico, aunque algunos siguen teniendo cierto grado de debilidad, de acuerdo con el Instituto.Frederick consultó a un especialista en California, mientras los Vaqueros continuaban en el campamento de entrenamiento, debido a una sensación que describió como aguijones en el cuello y los hombros.Cuando regresó al campamento, le dijo a los reporteros que su revisión había salido bien.El sábado estuvo en la lateral del campo durante el partido de pretemporada en contra de Cincinnati.El entrenador Jason Garrett comentó que las pruebas a las que se sometió Frederick el martes continuaron con médicos de Dallas.Garrett rechazó proporcionar más detalles.Joe Looney estuvo jugando como centro durante la ausencia de Frederick, aunque los Vaqueros siempre han considerado al guardia Zack Martin, quien fue elegido como All-Pro en el 2014, como una posibilidad para esa posición.Martin estará fuera el resto de la pretemporada después de haberse lastimado la rodilla izquierda en el partido contra los Bengalíes.Frederick fue el segundo jugador de tres que fueron elegidos en la primera ronda del Draft en un lapso de cuatro años, un grupo que constituye lo que se considera como una de las mejores líneas ofensivas de la NFL.El tacle izquierdo Tyron Smith, quien fue seleccionado en el 2011, ha tenido problemas con la espalda en los últimos años.Frederick, Smith y Martin, quien fue seleccionado en el Draft del 2014, han participado en el Tazón de Profesionales en las últimas cuatro temporadas.

