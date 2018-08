Cuidan Halcones a Julio Jones

Flowery Branch, Ga.— No habrá saltos para hacer una atrapada cerca de la lateral del campo, tampoco rutas hacia la zona de anotación, ni patrones de atrapadas a la mitad del campo para Julio Jones en esta pretemporada.Los fanáticos que esperan ver a Jones en los dos últimos partidos de la pretemporada de los Halcones de Atlanta, incluyendo el partido del sábado en contra de Jacksonville, será mejor que lleguen temprano a los calentamientos previos al partido.Después de eso, el receptor abierto estará en la lateral del campo como observador. Jones se siente muy bien, y el entrenador Dan Quinn está tratando de que eso no cambie antes de la temporada regular.Aunque si hay cambio de planes, Jones tampoco jugará en el último partido de la pretemporada de Atlanta en contra de Miami, el cual será la próxima semana.Jones comentó ayer que apoya el plan de Quinn.Agregó que estará preparado para los partidos que sí cuentan a pesar de no haber tenido una preparación de velocidad para el partido, durante la pretemporada. “Voy a estar preparado”, aseguró Jones.“Estoy realizando muchas jugadas y cosas como esas en la práctica. Voy a jugar contra algunos jugadores importantes”.No es inusual que un titular clave sólo tenga una limitada exposición en la pretemporada.Sin embargo, fue notable que Quinn haya dicho el martes que no planea que Jones juegue durante toda la pretemporada.El valor que tiene Jones para el equipo hace que la estrategia de Quinn sea fácil de entender.Jones, quien en dos ocasiones ha sido nombrado como All-Pro, es uno de dos jugadores en la historia de la NFL que ha logrado por lo menos 80 atrapadas y mil 400 yardas de recepciones en cuatro temporadas consecutivas.En esta temporada puede romper ese empate que tiene con Marvin Harrison.A pesar de haber jugado a través de una larga serie de lesiones, en el 2017 Jones logró 88 atrapadas para mil 444 yardas y tres anotaciones.El mes pasado Jones, quien tiene 29 años, se reportó a tiempo para iniciar el campamento de entrenamiento después de no presentarse a las prácticas obligatorias del minicampamento.

