Ciudad de México— Cruz Azul ya se acostumbró a ganar y no planea soltar el liderato tan fácilmente.Sin tener su partido más brillante, La Máquina venció hoy 1-0 al Toluca para llegar a 16 puntos en la cima del Apertura 2018.El conjunto cementero mantuvo el invicto, tras 9 partidos entre Liga y Copa, además de hilvanar 4 victorias en el Estadio Azteca.Esta noche no fue su mejor exhibición, de hecho, cerró el cotejo pidiendo la hora; pero el delantero Martín Cauteruccio demostró que su pegada no es flor de un día.El uruguayo estuvo atento al balón que escupió el portero Alfredo Talavera tras un disparo de Rafael Baca que no traía nada, para enviarlo al fondo de las redes, al 34'.El guardameta escarlata regresó a las canchas tras dos cotejos suspendido pero le falló al Diablo. "Caute" sumó su segundo gol en Liga MX, el cinco en el semestre si se cuentan los de Copa.No fue lo único que La Máquina supo aprovechar, también las 2 lesiones que sufrió el Toluca en el primer tiempo: de su contención Antonio Ríos, al 26'; y de su delantero Enrique Triverio, al 40'.De hecho, el club mexiquense pudo irse arriba apenas al 8', pero un solitario Luis Ángel Mendoza voló el balón por encima.Para el complemento, los Diablos Rojos tuvieron la posesión pero carecieron de inventiva y fallaron al menos dos opciones claras frente al arco.Para entonces, Pedro Caixinha ya había sacado a sus 2 puntas: Cauteruccio, al 54', y Milton Caraglio, al 70'.Cruz Azul no disminuye el ritmo y, con 16 puntos, ya sólo le restarían 10 para sumar el histórico promedio que da Liguilla, esa de la que se ausentó el semestre pasado, y eso que apenas se han disputado seis fechas del Apertura 2018.

