Alista Sherman su debut con los 49ers

Santa Clara, California— Richard Sherman ha pasado tiempo suficiente en la NFL para que jugar en los partidos de exhibición quizás no sea de gran importancia.Pero después de pasar más de nueve meses sin poder entrar en acción, tras una lesión en su tendón de Aquiles que le puso fin a su temporada y de unirse a un nuevo equipo con los 49ers de San Francisco, Sherman está ansioso de volver al campo de juego.El miércoles dijo que planea jugar en el partido de exhibición de San Francisco en Indianápolis el sábado en su primera participación como esquinero de los 49ers luego de pasar sus primeras siete temporadas jugando para el equipo rival de la NFC del Oeste, en Seattle.“Es importante desde el punto de vista de darle continuidad a la defensa, saber dónde vamos a estar el día del partido”, dijo. “Uno no quiere que la primera vez que necesitemos comunicarnos sea con balas de verdad. Hay que salir al campo y entablar una comunicación para saber si alguien no está escuchando y hacer esos pequeños ajustes que se necesitan hacer”.Sherman tenía esperanzas de jugar a principios de esta pretemporada, luego de haberse recuperado de la lesión en su tendón de Aquiles, pero se lastimó un tendón de la corva a comienzos del campamento de entrenamiento.“Ya no me preocupa cómo es que vaya a responder”, dijo. “Me preocupa más mi condición para el partido y de asegurarme de que aún puedo realizar todas las jugadas debido a que no he jugado desde noviembre”.Sherman ha tenido que enfrentar algunas dudas sobre el tipo de jugador que será a sus 30 años, luego de recuperarse de una significativa lesión que conllevó a su liberación por parte de los Halcones Marinos.

